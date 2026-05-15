मौत से जूझ रहे थे अमजद खान, तब फरिश्ता बनकर साथ खड़े हुए सलीम खान! बेटे शादाब ने बयां किया दर्द

इतना ही नहीं, शादाब ने आगे बताया कि पिता की मौत के वक्त वो सिर्फ 18 साल के थे, घर में अफरातफरी मची थी, लोगों का आना-जाना था, रस्में चल रही थीं और मां की हालत कुछ भी संभालने लायक नहीं थी। उस मुश्किल घड़ी में एक शख्स था जो बिना किसी को बताए, बिना खुद पर ध्यान खींचे, चुपचाप हर चीज का खर्च उठाता रहा और वो थे सलीम खान। शादाब ने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा ये अपनी आंखों से देखा था। सलीम खान ने रस्मों के लिए जो कुछ भी जरूरी था, सब कुछ अपनी जेब से दिया और बिना किसी प्रचार के बिना किसी एहसान जताए।