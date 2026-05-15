15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

गर्भ में बच्चे की पहली ‘किक’ देख भावुक हुए फैंस, दिव्यांका त्रिपाठी ने वीडियो किया शेयर

Divyanka Tripathi pregnancy news: टेलीविजन क्वीन दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी प्रेग्नेंसी के सफर का एक बेहद निजी और प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनका बच्चा गर्भ में किक मारता नजर आ रहा है। जिसे देख उनके फैंस काफी भावुक हो गए और सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 15, 2026

Divyanka Tripathi share video of baby kicking in tummy amid actress pregnancy

दिव्यांका त्रिपाठी का वीडियो (Photo Source- Actress Instagram)

Divyanka Tripathi baby kick video: टेलीविजन की सबसे चहेती बहुओं में से एक, दिव्यांका त्रिपाठी दहिया इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर यानी अपनी प्रेग्नेंसी का आनंद ले रही हैं। जब से उन्होंने और उनके पति विवेक दहिया ने माता-पिता बनने की खुशखबरी साझा की है, फैंस की नजरें उनके हर सोशल मीडिया अपडेट पर टिकी रहती हैं। हाल ही में दिव्यांका ने अपने प्रेग्नेंसी सफर की कुछ ऐसी झलकियां दिखाई हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर लोगों को भावुक कर दिया है।

दिव्यांका ने किया बेबी बंप का वीडियो शेयर (Divyanka Tripathi baby kick video)

दिव्यांका द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक पल ऐसा है जिसने सबका दिल जीत लिया। इस क्लिप में उनके गर्भ के अंदर नन्हे मेहमान को 'किक' मारते हुए देखा जा सकता है। यह नज़ारा इतना प्यारा और जादुई है कि सोशल मीडिया पर फैंस इसे देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। एक माँ के लिए यह एहसास दुनिया का सबसे अनोखा अनुभव होता है, और दिव्यांका ने इसे अपने चाहने वालों के साथ साझा कर इस खुशी को दोगुना कर दिया है।

मां बनने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi pregnancy news)

एक और दिल छू लेने वाली क्लिप में दिव्यांका अपने आने वाले बच्चे के लिए नीले और गुलाबी रंग के नन्हे-मुन्ने कपड़े खुद सिलती हुई नजर आ रही हैं। सुई-धागे के साथ उनका यह लगाव और बेसब्री साफ दिखाती है कि वह अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए कितनी उत्साहित हैं। इसके अलावा, तस्वीरों की इस सीरीज में विवेक दहिया भी नजर आए, जो दिव्यांका के बेबी बंप को प्यार से चूमते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।

फैंस ने लुटाया प्यार (Divyanka Tripathi 10 years after marriage)

जैसे ही दिव्यांका ने ये वीडियो पोस्ट किए, कमेंट सेक्शन बधाई संदेशों से भर गया। एक यूजर ने लिखा, "बच्चे की किक वाला अहसास वाकई अनमोल है।" वहीं एक अन्य ने कहा, "बेबी दहिया तो अभी से सुर्खियां बटोर रहा है, अब और इंतजार नहीं होता।"

10 साल बाद आया 'नया मोड़'

दिव्यांका और विवेक ने मार्च 2026 में अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा करते हुए इसे "10 साल बाद कहानी में आया एक नया मोड़" बताया था। दिव्यांका ने बड़ी खूबसूरती से लिखा था कि कुछ सफर जल्दबाजी के लिए नहीं होते, बल्कि साथ मिलकर तैयार होने के लिए होते हैं। शादी के करीब एक दशक बाद इस जोड़े के घर गूंजने वाली किलकारियां न केवल उनके परिवार, बल्कि उनके लाखों फैंस के लिए भी एक बड़ा उत्सव हैं।

ये भी पढ़ें

Dhurandhar 2 OTT को लेकर JioHotstar ने किया पोस्ट, अभी भी करना होगा लोगों को इंतजार
OTT
JioHotstar Post Update Dhurandhar 2 OTT Release fans have excited and angry also

खबर शेयर करें:

Published on:

15 May 2026 02:26 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / गर्भ में बच्चे की पहली ‘किक’ देख भावुक हुए फैंस, दिव्यांका त्रिपाठी ने वीडियो किया शेयर

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तलाक की खबरों के बीच वायरल हुआ मौनी रॉय का पुराना बयान, ’19 साल की उम्र में शादी के लिए बेताब थी’

तलाक की खबरों के बीच वायरल हुआ मौनी रॉय का पुराना बयान, '19 साल की उम्र में शादी के लिए बेताब थी'
TV न्यूज

जोधा अकबर फेम रजत टोकस का बेहद अजीब रहता था सेट पर व्यवहार, एक्ट्रेस बोलीं- उनसे बात करना मुश्किल था

jodha akbar actor Rajat tokas mysterious disappearance extremely peculiar behavior on set actress revealed
TV न्यूज

तलाक का कंफर्म करते ही मौनी रॉय के पति सूरज हुए इंस्टाग्राम पर एक्टिव, मिटाई शादी की यादें

Mouni Roy Divorce confirmation husband Suraj Nambiar active in social media deleted wedding photos
TV न्यूज

शादी के 4 साल बाद मौनी रॉय और सूरज नांबियार के रिश्ते में आई दरार, बोले- ‘हमने अलग होने का फैसला किया है’

Mouni Roy Suraj Nambiar Separation
TV न्यूज

शेफाली की मौत को लेकर पराग त्यागी ने किया दावा, इंजेक्शन के सवालों के दिए जवाब

Parag tyagi breaks silence on shefali jariwala death and injection claims
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.