गर्भ में बच्चे की पहली ‘किक’ देख भावुक हुए फैंस, दिव्यांका त्रिपाठी ने वीडियो किया शेयर

दिव्यांका द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक पल ऐसा है जिसने सबका दिल जीत लिया। इस क्लिप में उनके गर्भ के अंदर नन्हे मेहमान को 'किक' मारते हुए देखा जा सकता है। यह नज़ारा इतना प्यारा और जादुई है कि सोशल मीडिया पर फैंस इसे देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। एक माँ के लिए यह एहसास दुनिया का सबसे अनोखा अनुभव होता है, और दिव्यांका ने इसे अपने चाहने वालों के साथ साझा कर इस खुशी को दोगुना कर दिया है।