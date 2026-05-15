गर्भ में बच्चे की पहली ‘किक’ देख भावुक हुए फैंस, दिव्यांका त्रिपाठी ने वीडियो किया शेयर

दिव्यांका त्रिपाठी का वीडियो (Photo Source- Actress Instagram)
Divyanka Tripathi baby kick video: टेलीविजन की सबसे चहेती बहुओं में से एक, दिव्यांका त्रिपाठी दहिया इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर यानी अपनी प्रेग्नेंसी का आनंद ले रही हैं। जब से उन्होंने और उनके पति विवेक दहिया ने माता-पिता बनने की खुशखबरी साझा की है, फैंस की नजरें उनके हर सोशल मीडिया अपडेट पर टिकी रहती हैं। हाल ही में दिव्यांका ने अपने प्रेग्नेंसी सफर की कुछ ऐसी झलकियां दिखाई हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर लोगों को भावुक कर दिया है।
दिव्यांका द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक पल ऐसा है जिसने सबका दिल जीत लिया। इस क्लिप में उनके गर्भ के अंदर नन्हे मेहमान को 'किक' मारते हुए देखा जा सकता है। यह नज़ारा इतना प्यारा और जादुई है कि सोशल मीडिया पर फैंस इसे देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। एक माँ के लिए यह एहसास दुनिया का सबसे अनोखा अनुभव होता है, और दिव्यांका ने इसे अपने चाहने वालों के साथ साझा कर इस खुशी को दोगुना कर दिया है।
एक और दिल छू लेने वाली क्लिप में दिव्यांका अपने आने वाले बच्चे के लिए नीले और गुलाबी रंग के नन्हे-मुन्ने कपड़े खुद सिलती हुई नजर आ रही हैं। सुई-धागे के साथ उनका यह लगाव और बेसब्री साफ दिखाती है कि वह अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए कितनी उत्साहित हैं। इसके अलावा, तस्वीरों की इस सीरीज में विवेक दहिया भी नजर आए, जो दिव्यांका के बेबी बंप को प्यार से चूमते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।
जैसे ही दिव्यांका ने ये वीडियो पोस्ट किए, कमेंट सेक्शन बधाई संदेशों से भर गया। एक यूजर ने लिखा, "बच्चे की किक वाला अहसास वाकई अनमोल है।" वहीं एक अन्य ने कहा, "बेबी दहिया तो अभी से सुर्खियां बटोर रहा है, अब और इंतजार नहीं होता।"
दिव्यांका और विवेक ने मार्च 2026 में अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा करते हुए इसे "10 साल बाद कहानी में आया एक नया मोड़" बताया था। दिव्यांका ने बड़ी खूबसूरती से लिखा था कि कुछ सफर जल्दबाजी के लिए नहीं होते, बल्कि साथ मिलकर तैयार होने के लिए होते हैं। शादी के करीब एक दशक बाद इस जोड़े के घर गूंजने वाली किलकारियां न केवल उनके परिवार, बल्कि उनके लाखों फैंस के लिए भी एक बड़ा उत्सव हैं।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग