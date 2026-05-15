तलाक का कंफर्म करते ही मौनी रॉय के पति सूरज हुए इंस्टाग्राम पर एक्टिव, मिटाई शादी की यादें

Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce Confirm: मनोरंजन जगत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया है। अपनी अदाकारी और खूबसूरती से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो तलाक की खबरें आ रही थीं आखिरकार उन्होंने उस पर मुहर लगा दी है। जी हां! मौनी रॉय ने अपनी शादी टूटने और तलाक को कंफर्म कर दिया है कि उनकी और सूरज की राहें अब हमेशा के लिए जुदा हो गई हैं। ऐसे में उनके पति सूरज जो काफी समय से सोशल मीडिया से गायब थे उन्होंने वापसी कर ली है और अपने अकाउंट में बड़ा बदलाव भी किया है।