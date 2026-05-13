PM मोदी की ‘बचत’ वाली अपील पर देवोलीना भट्टाचार्जी का तीखा पलटवार, वीडियो शेयर कर सिस्टम को घेरा

Devoleena Bhattacharjee new tweet Against Narendra Modi: टीवी की दुनिया की 'आदर्श बहू' गोपी यानी देवोलीना भट्टाचार्जी अपनी रील लाइफ में भले ही शांत नजर आती हों, लेकिन असल जिंदगी में वह उतनी ही बेबाक और मुखर हैं। देवोलीना कभी भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटतीं, फिर चाहे सामने कोई बड़ी हस्ती हो या खुद सरकार। हाल ही में उन्होंने बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत वाली खबर पर तीखा प्रहार किया है और उन्हें आईना दिखाया है। पीएम मोदी ने हाल ही में देशहित में जनता से कुछ खास अपील की थी, इसी पर देवोलीना ने एक ऐसा 'फैक्ट' चेक वीडियो शेयर किया है जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।