लड़के से लड़की बनकर दर्द में हैं अनाया बांगर? पोस्ट में लिखा- ठीक होने का सफर आसान नहीं होता

Anaya Bangar gender affirming surgery: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और दिग्गज संजय बांगड़ पिछड़े कुछ समय से अपनी बेटे को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके बेटे आर्यन बांगड़ जेंडर सर्जरी के बाद पूरी तरह से लड़की बन चुके हैं उन्होंने अपना नया नाम 'अनाया बांगड़' रख लिया है। अनाया ने हाल ही में अपनी इस लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी 'जेंडर अफर्मिंग सर्जरी' को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जिसकी वजह से वह काफी दर्द भी झेल चुकी हैं और एक बार फिर उन्होंने अपना दर्द फैंस के साथ शेयर किया है। उन्होंने बताया कि जिंदगी का सफर आसान नहीं है।