‘विराट कोहली के खिलाफ बोलने के लिए ऑफर हुए पैसे’, जर्मन मॉडल लिज लैज ने ‘लाइक विवाद’ पर किया शॉकिंग खुलासा

Virat Kohli Instagram Like Controversy: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सोशल मीडिया पर जितने लोकप्रिय हैं, उतनी ही तेजी से उनसे जुड़ी छोटी-सी बात भी सुर्खियां बन जाती है। कुछ समय पहले ऐसा ही तब हुआ जब जर्मन मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लिजलैज का एक इंस्टाग्राम पोस्ट अचानक चर्चा में आ गया। वजह थी विराट कोहली का उस तस्वीर को लाइक करना और फिर कुछ ही देर बाद अनलाइक कर देना। देखते ही देखते इंटरनेट पर मीम्स, बहस और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।