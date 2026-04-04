‘मुझसे क्यों पूछ रहे हो?’ लंदन में ठिकाना बनाने के बाद ओवरसीज खिलाड़ी कहकर तंज कसे जाने पर Virat Kohli ने तोड़ी चुप्पी

Virat Kohli ने लंदन से लौटते ही आईपीएल 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मैच जिताऊ पारी खेली। स्टार बल्लेबाज कोहली आरसीबी को उस खिताब को बचाने में मदद करने के लिए दृढ़ नजर आए, जिसे उन्होंने पिछले सीजन में पहली बार जीता था। खास बात ये है कि वह इस टूर्नामेंट के लिए बिना किसी लंबी तैयारी के आए थे। उन्होंने जनवरी में भारत के आखिरी वनडे मैच के बाद ब्रेक लिया था और फिर इंग्लैंड चले गए थे। कोहली भारत में लाइमलाइट से दूर रहने के लिए अपने परिवार के साथ लंदन में ज्‍यादा समय बिता रहे हैं। वह अक्सर बड़े मैचों से ठीक पहले ही लौटते हैं, हालांकि मैचों में उनकी फॉर्म पर इसका कोई असर नहीं दिखा है।