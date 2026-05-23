एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
SRH vs RCB: आईपीएल 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को 55 रन से हरा दिया। एसआरएच ने इस मैच में 256 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में आरसीबी निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। इस जीत के बावजूद हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर ही है और उसका क्वालीफायर-1 खेलने का सपना टूट गया है। टॉप-2 में लीग स्टेज खत्म नहीं कर पाने की निराशा कप्तान पैट कमिंस के चेहरे पर साफ नजर आई। उन्होंने मैच के बाद कहा कि हमने पूरी ताकत लगाई।
कमिंस ने क्वालीफायर-1 में नहीं पहुंच पाने को लेकर कहा कि हमने जो स्कोर बनाया, वह काफी शानदार था। मुझे लगा कि लड़कों ने शानदार बैटिंग की और यह एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस भी है। हमने पूरी ताकत लगाई। हम जानते थे कि बहुत सी चीजें हमारे पक्ष में होनी थीं और यह करीब था। मुझे लगता है कि वे यह पक्का करने की कोशिश कर रहे थे कि वे उस स्कोर तक पहुंचें। इसलिए हमने उन पर कुछ अलग चीजें फेंकी, लेकिन यह फिर भी एक बड़ी जीत है।
वहीं, बॉलिंग यूनिट को शानदार बताते हुए उन्होंने कहा कि मैंने असल में उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह से ईशान मलिंगा ने पूरे सीजन में बॉलिंग की है, खासकर पावरप्ले में। वह अपनी धीमी गेंदों और अलग-अलग चीजों को मिक्स करने के साथ टीम का फॉर्म बॉलर रहा है।
न्यू चंडीगढ़ में अगला गेम खेलने को लेकर उन्होंने कहा कि अभी 5-6 दिन बाकी हैं। हम कुछ दिन आराम करेंगे और वहां जाएंगे। लड़कों को ग्राउंड के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हमें अगले एक-दो दिन में पता चल जाएगा कि हम किसके साथ खेल रहे हैं।
मैच हारने के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि बोर्ड पर बहुत ज्यादा रन थे? उनके टॉप पांच बैट्समैन ने बहुत अच्छा खेला और उन्होंने पहली इनिंग में पूरी तरह से दबदबा बनाया। क्या बाद में पिच धीमी हो गई? इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि स्लो बाउंसर थोड़ी पकड़ रही थी, लेकिन जिस तरह से उनकी ताकत स्लो बाउंसर और यॉर्कर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया।
टॉप पर खत्म करना टॉप प्रायोरिटी? इस पर उन्होंने कहा कि टॉप प्रायोरिटी टॉप पर रहना था, लेकिन मुझे लगता है, पहली इनिंग में बहुत सारे रन बने। इस विकेट पर 255 एक अच्छा स्कोर था। यह एक अच्छा विकेट था, लेकिन जब आप स्लो बाउंसर डालना शुरू करते हैं तो बैट्समैन के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
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