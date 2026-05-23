SRH vs RCB: आईपीएल 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को 55 रन से हरा दिया। एसआरएच ने इस मैच में 256 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में आरसीबी निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। इस जीत के बावजूद हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर ही है और उसका क्‍वालीफायर-1 खेलने का सपना टूट गया है। टॉप-2 में लीग स्‍टेज खत्‍म नहीं कर पाने की निराशा कप्‍तान पैट कमिंस के चेहरे पर साफ नजर आई। उन्‍होंने मैच के बाद कहा कि हमने पूरी ताकत लगाई।