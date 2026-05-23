हैदराबाद की आंधी में उड़ी RCB, SRH ने 55 रनों से जीता आखिरी लीग मैच, ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच

SRH vs RCB IPL 2026 (Photo: IANS)
SRH vs RCB Highlights: आईपीएल 2026 के अपने आखिरी लीग मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 55 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में आरसीबी की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी।
इस जीत के बावजूद एसआरएच अंक तालिका में तीसरे स्थान पर ही रही, जबकि आरसीबी बेहतर रन रेट के आधार पर शीर्ष पर कायम है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद को अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने तेज शुरुआत दिलाई। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 46 गेंदों पर 79 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 3 छक्के लगाए।
अभिषेक शर्मा ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों पर 56 रन बनाए। उनकी पारी में 5 छक्के और 4 चौके शामिल रहे।
इसके बाद हेनरिक क्लासेन ने 24 गेंदों पर 51 रन ठोकते हुए आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। वहीं नितीश रेड्डी ने 12 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाकर टीम को 255 रन तक पहुंचाया।
आरसीबी की ओर से रसिख सलाम डार सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 52 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके अलावा सुयश शर्मा और क्रुणाल पांड्या को 1-1 विकेट मिला।
हालांकि, बेंगलुरु के अधिकांश गेंदबाज हैदराबाद के बल्लेबाजों के सामने बेअसर नजर आए।
विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत तेज रही। वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों पर 44 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए।
कप्तान रजत पाटीदार ने भी 39 गेंदों पर 56 रन बनाए, लेकिन वह टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। क्रुणाल पांड्या 41 और टिम डेविड 15 रन बनाकर नाबाद लौटे।
विराट कोहली 15 और देवदत्त पडिक्कल 21 रन बनाकर आउट हुए। लगातार विकेट गिरने के कारण आरसीबी लक्ष्य से काफी दूर रह गई।
सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट झटके। साकिब हुसैन और ट्रेविस हेड को भी 1-1 सफलता मिली।
धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। खास बात यह रही कि वह लगातार दूसरे मुकाबले में यह पुरस्कार जीतने में सफल रहे।
आईपीएल 2026 लीग चरण खत्म होने के बाद आरसीबी 14 मैचों में 18 अंकों के साथ बेहतर रन रेट के आधार पर पहले स्थान पर रही। गुजरात टाइटंस भी 18 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर मौजूद है।
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