हैदराबाद की आंधी में उड़ी RCB, SRH ने 55 रनों से जीता आखिरी लीग मैच, ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच

SRH vs RCB Highlights: आईपीएल 2026 के अपने आखिरी लीग मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 55 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में आरसीबी की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी।