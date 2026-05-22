Sourav Ganguly playing gully cricket: सौरव गांगुली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्‍होंने 53 साल की उम्र में अपनी विंटेज क्लास की झलक दिखाई। शानदार ऑफ-साइड स्ट्रोक्स और ट्रेडमार्क डाउन-द-ग्राउंड छक्कों के लिए जाने जाने वाले भारत के पूर्व कप्तान ने गली क्रिकेट में इनफॉर्मल गेम में शानदार प्रदर्शन करके अपने खेलने के दिनों की यादें ताजा कर दीं। वह पूरे मैच में शानदार टच में दिखे, गेंद को साफ-साफ टाइम किया और आसानी से बाउंड्री भी लगाईं। उन्‍होंने सिर्फ 68 गेंदों पर 132 रन बनाए, जिस‍के बाद उनके फैंस ने लॉर्ड्स वाला सेलिब्रेशन करने की मांग की।