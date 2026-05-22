22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘दादा, लॉर्ड्स वाला सेलिब्रेशन’, 53 वर्षीय सौरव गांगुली ने 68 गेंदों पर ठोके 132 रन तो फैंस ने की स्‍पेशल डिमांड

Sourav Ganguly playing gully cricket: सौरव गांगुली ने फिर से अपना विंटेज टच दिखाया है। उन्‍होंने गली क्रिकेट में 68 गेंदों पर 132 रन की पारी खेली। इस दौरान फैंस ने उनसे लॉर्ड्स वाला सेलिब्रेशन करने की विशेष मांग भी की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 22, 2026

Sourav Ganguly playing gully cricket

गली क्रिकेट खेलते सौरव गांगुली। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Sourav Ganguly playing gully cricket: सौरव गांगुली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्‍होंने 53 साल की उम्र में अपनी विंटेज क्लास की झलक दिखाई। शानदार ऑफ-साइड स्ट्रोक्स और ट्रेडमार्क डाउन-द-ग्राउंड छक्कों के लिए जाने जाने वाले भारत के पूर्व कप्तान ने गली क्रिकेट में इनफॉर्मल गेम में शानदार प्रदर्शन करके अपने खेलने के दिनों की यादें ताजा कर दीं। वह पूरे मैच में शानदार टच में दिखे, गेंद को साफ-साफ टाइम किया और आसानी से बाउंड्री भी लगाईं। उन्‍होंने सिर्फ 68 गेंदों पर 132 रन बनाए, जिस‍के बाद उनके फैंस ने लॉर्ड्स वाला सेलिब्रेशन करने की मांग की।

फैंस की पुरानी यादें हुईं ताजा

पांच लाख से ज्‍यादा फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट ‘गली क्रिकेट’ पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। इस अकाउंट को मैनेज करने वालों ने हाल ही में गांगुली के साथ टीम बनाई, जिससे फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गईं। गांगुली ने एक बार फिर अपने विंटेज टच की झलक दिखाई और अपनी शानदार और निडर बैटिंग से दर्शकों को खुश कर दिया।

गली क्रिकेट सेशन के दौरान गांगुली को दो लाइफलाइन (यानी दो बार आउट होने पर क्रीज छोड़नी होगी।) मिली, जिससे मैच का हल्का-फुल्का ड्रामा और बढ़ गया। पारी शुरू होने से पहले विरोधी खिलाड़ियों ने उन्हें उनके मशहूर टेस्ट डेब्यू स्कोर 131 की याद दिलाई और उनसे पूछा कि इस मौके पर वह क्या बनाने वाले हैं? भारत के पूर्व कप्तान ने स्टाइल में जवाब दिया और आखिरकार उस माइलस्टोन से एक रन बेहतर स्कोर किया।

गांगुली ने जल्‍द ही हासिल किया रिदम

गांगुली ने सावधानी से शुरुआत की और पहली ही गेंद डॉट हो गई। लेकिन, गांगुली को अपना रिदम पाने में ज्‍यादा समय नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने ढीली गेंदों पर भी पेनल्टी मारना शुरू कर दिया और मैदान के चारों ओर आसानी से बाउंड्री लगाईं। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों पर तेजी से हाफ-सेंचुरी पूरी की। उनकी पहली 'लाइफ' 75 पर गई, लेकिन इससे उनकी रफ्तार कम नहीं हुई।

132 के स्‍कोर पर विकेट के पीछे कैच आउट हुए

उन्होंने सिर्फ 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनके सेलिब्रेशन के बाद विकेटकीपर ने मजाक में उनसे भारत की आइकॉनिक जीत से लॉर्ड्स में अपना मशहूर सेलिब्रेशन दोहराने के लिए भी कहा। आखिरकार गांगुली की मजेदार पारी तब खत्म हुई, जब वह 132 रन पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। पूरे समय, वह जोश में रहे और लगातार बॉलर्स और फील्डर्स को मजेदार कॉम्पिटिटिव मूड में स्लेजिंग करते रहे।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 Playoffs scenarios: 3 मैच से होगा 4 टीमों के भाग्‍य का फैसला, जानें कौन मार सकता है बाजी
क्रिकेट
IPL 2026 Playoffs scenarios

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

22 May 2026 06:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘दादा, लॉर्ड्स वाला सेलिब्रेशन’, 53 वर्षीय सौरव गांगुली ने 68 गेंदों पर ठोके 132 रन तो फैंस ने की स्‍पेशल डिमांड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Angkrish Raghuvanshi Injury: KKR को आखिरी मुक़ाबले से पहले बड़ा झटका, अंगकृष रघुवंशी को फ्रेक्चर हुआ, IPL से बाहर हुए

Shane Watson IPL 2026
क्रिकेट

SRH vs RCB: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, रजत पाटीदार की वापसी हुई, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

RCB vs SRH, IPL 2026
क्रिकेट

‘मुझे नफरत और नेगेटिविटी मिली…’ विजय शंकर ने IPL और डेमोटिक क्रिकेट से लिया संन्यास, भावुक पोस्ट में छलका दर्द

IPL 2026
क्रिकेट

बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हड़कंप, मसूद की जगह सलमान को कप्तानी सौंपने की तैयारी

Salman Ali Agha set to replace Shan Masood
क्रिकेट

’15 साल के बच्चे के आगे फीकी पड़ी पूरी लीग’, इंग्लैंड में IPL से ज्यादा वैभव का क्रेज, माइकल वॉन का बड़ा दावा

Vaibhav Sooryavanshi batting vs Gayle sixes record, Michael Vaughan Cricbuzz statement IPL 2026,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.