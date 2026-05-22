गली क्रिकेट खेलते सौरव गांगुली। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Sourav Ganguly playing gully cricket: सौरव गांगुली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 53 साल की उम्र में अपनी विंटेज क्लास की झलक दिखाई। शानदार ऑफ-साइड स्ट्रोक्स और ट्रेडमार्क डाउन-द-ग्राउंड छक्कों के लिए जाने जाने वाले भारत के पूर्व कप्तान ने गली क्रिकेट में इनफॉर्मल गेम में शानदार प्रदर्शन करके अपने खेलने के दिनों की यादें ताजा कर दीं। वह पूरे मैच में शानदार टच में दिखे, गेंद को साफ-साफ टाइम किया और आसानी से बाउंड्री भी लगाईं। उन्होंने सिर्फ 68 गेंदों पर 132 रन बनाए, जिसके बाद उनके फैंस ने लॉर्ड्स वाला सेलिब्रेशन करने की मांग की।
पांच लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट ‘गली क्रिकेट’ पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। इस अकाउंट को मैनेज करने वालों ने हाल ही में गांगुली के साथ टीम बनाई, जिससे फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गईं। गांगुली ने एक बार फिर अपने विंटेज टच की झलक दिखाई और अपनी शानदार और निडर बैटिंग से दर्शकों को खुश कर दिया।
गली क्रिकेट सेशन के दौरान गांगुली को दो लाइफलाइन (यानी दो बार आउट होने पर क्रीज छोड़नी होगी।) मिली, जिससे मैच का हल्का-फुल्का ड्रामा और बढ़ गया। पारी शुरू होने से पहले विरोधी खिलाड़ियों ने उन्हें उनके मशहूर टेस्ट डेब्यू स्कोर 131 की याद दिलाई और उनसे पूछा कि इस मौके पर वह क्या बनाने वाले हैं? भारत के पूर्व कप्तान ने स्टाइल में जवाब दिया और आखिरकार उस माइलस्टोन से एक रन बेहतर स्कोर किया।
गांगुली ने सावधानी से शुरुआत की और पहली ही गेंद डॉट हो गई। लेकिन, गांगुली को अपना रिदम पाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने ढीली गेंदों पर भी पेनल्टी मारना शुरू कर दिया और मैदान के चारों ओर आसानी से बाउंड्री लगाईं। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों पर तेजी से हाफ-सेंचुरी पूरी की। उनकी पहली 'लाइफ' 75 पर गई, लेकिन इससे उनकी रफ्तार कम नहीं हुई।
उन्होंने सिर्फ 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनके सेलिब्रेशन के बाद विकेटकीपर ने मजाक में उनसे भारत की आइकॉनिक जीत से लॉर्ड्स में अपना मशहूर सेलिब्रेशन दोहराने के लिए भी कहा। आखिरकार गांगुली की मजेदार पारी तब खत्म हुई, जब वह 132 रन पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। पूरे समय, वह जोश में रहे और लगातार बॉलर्स और फील्डर्स को मजेदार कॉम्पिटिटिव मूड में स्लेजिंग करते रहे।
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