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बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हड़कंप, मसूद की जगह सलमान को कप्तानी सौंपने की तैयारी

Salman Ali Agha set to replace Shan Masood: बांग्‍लादेश के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज 0-2 से हारने के पाकिस्‍तान क्रिकेट में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, PCB पूर्व T20I कप्तान सलमान अली आगा को कप्तानी सौंपने की तैयारी कर रहा है।

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भारत

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lokesh verma

May 22, 2026

Salman Ali Agha set to replace Shan Masood

पाकिस्‍तान टीम। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Salman Ali Agha set to replace Shan Masood: पाकिस्तान की टीम एक और सीरीज में हार गई है, इस बार उसे बांग्लादेश के हाथों 0-2 से टेस्ट सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा है। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हमेशा की तरह, कप्तान बदलने वाला है। यह पैटर्न पाकिस्तानी टीम के लिए कोई नई बात नहीं है। जहां कोच, खिलाड़ी और यहां तक कि कप्तान भी आसानी से बदलकर आलोचकों और फैंस को शांत कर दिया जाता है। पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) फिर से कप्‍तान बदलने जा रहा है।

सलमान अली आगा को कप्तानी सौंपने की तैयारी

बांग्‍लादेश के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड के बाद पाकिस्‍तान टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद आलोचनाओं के घेरे में हैं, जिन्होंने 2023 में टीम की कमान संभाली थी। जियोसुपर की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी पूर्व टी20 अंतरराष्‍ट्रीय कप्तान सलमान अली आगा को कप्तानी सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो मसूद के पद छोड़ने के बाद होगा।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बांग्लादेश के खिलाफ लगातार चौथा टेस्ट हारने के बाद कप्तान और खिलाड़ियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। स्थिति वैसी ही रही, जहां मसूद ने घर वापस जाने वाली फ्लाइट में खिलाड़ियों से मुश्किल से ही बात की और परिवार के साथ ही समय बिताया।

मसूद की कप्‍तानी में 16 में से 12 मैच हारा पाकिस्‍तान

बता दें कि 36 साल के मसूद ने 16 मैचों में टीम की कप्तानी की, जिसमें से 12 हारे हैं। पाकिस्‍तान की टीम अगली टेस्ट सीरीज जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी और इस मामले पर फैसला सीरीज का आगाज होने से ठीक पहले ही लिया जाएगा। उससे पहले वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू ODI सीरीज खेलेंगे, जो 30 मई से शुरू होगी और 4 जून को खत्म होगी। मसूद का बैटिंग परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं रहा है, 46 टेस्ट के बाद उनका एवरेज सिर्फ 30 का रहा है।

रविवार से रावलपिंडी में ट्रेनिंग कैंप

आगामी वनडे सीरीज की बात करें तो, चुने हुए खिलाड़ियों को शुक्रवार को इस्लामाबाद में रिपोर्ट करना है, जबकि ट्रेनिंग कैंप अगले दिन रावलपिंडी में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को शनिवार को ही इस्लामाबाद पहुंचना है। 2022 के बाद यह देश में उनकी पहली वनडे बाइलेटरल सीरीज होगी, जहां वे 1-2 से हारे थे। साल की शुरुआत में पाकिस्तान ने टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी की थी, जिसे उन्होंने 3-0 से जीता था।

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Babar Azam return in odi team

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Published on:

22 May 2026 05:56 pm

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