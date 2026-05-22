बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हड़कंप, मसूद की जगह सलमान को कप्तानी सौंपने की तैयारी

Salman Ali Agha set to replace Shan Masood: पाकिस्तान की टीम एक और सीरीज में हार गई है, इस बार उसे बांग्लादेश के हाथों 0-2 से टेस्ट सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा है। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हमेशा की तरह, कप्तान बदलने वाला है। यह पैटर्न पाकिस्तानी टीम के लिए कोई नई बात नहीं है। जहां कोच, खिलाड़ी और यहां तक कि कप्तान भी आसानी से बदलकर आलोचकों और फैंस को शांत कर दिया जाता है। पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) फिर से कप्‍तान बदलने जा रहा है।