19 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक अहम मुकाबले के दौरान 15 साल के सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर 93 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी ने उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास में एक टी20 टूर्नामेंट सीजन में 500 से ज्‍यादा रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के बैट्समैन बनने में मदद की। इस दौरान सूर्यवंशी ने पडिक्कल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2019-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सीजन में 19 साल की उम्र में 580 रन बनाए थे।