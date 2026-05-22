22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 Playoffs scenarios: 3 मैच से होगा 4 टीमों के भाग्‍य का फैसला, जानें कौन मार सकता है बाजी

IPL 2026 Playoffs scenarios: आईपीएल 2026 में आज एसआरएच बनाम आरसीबी मैच के बाद सिर्फ तीन लीग स्‍टेज मैच बाकी रह जाएंगे, जिनमें चार टीमों DC, KKR, RR और PBKS के भाग्‍य का फैसला होगा। बाकी बचे एक स्‍थान पर इनमें से कौन बाजी मार सकता है? आइये इन सभी टीमों के समीकरण देखते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 22, 2026

IPL 2026 Playoffs scenarios

राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम पंजाब किंग्‍स मैच का नजारा। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

IPL 2026 Playoffs scenarios: आईपीएल 2026 प्लेऑफ में बची हुई एक जगह के लिए रेस तेज हो गई है, जिसमें चार टीमें मुकाबले में हैं और इनके भाग्‍य का फैसला तीन मैचों पर टिका है। राजस्थान रॉयल्स (RR) को टॉप चार में जगह बनाने की सबसे बड़ी दावेदार माना जा रहा है। क्योंकि ये अकेली ऐसी टीम हैं, जो अभी भी 16 पॉइंट तक पहुंच सकती हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पंजाब किंग्स (PBKS), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए टॉप चार में जगह बनाने का सुनहरा मौका होगा। हालांकि, इसमें नतीजों के बहुत सारे उलटफेर और कॉम्बिनेशन शामिल हैं, जिसमें हर टीम इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरी टीमों के मैचों के नतीजे कैसे आते हैं।

राजस्थान रॉयल्स का गणित

राजस्‍थान रॉयल्‍स का सामना अपने आखिरी लीग स्‍टेज मैच में रविवार को मुंबई इंडियंस से होगा। गणित बिलकुल आसान है। अगर वह ये मैच जीत जाती है, तो 16 पॉइंट्स के साथ आईपीएल 2026 प्लेऑफ के लिए क्‍वालीफाई कर जाएगी। ऐसे में उस पर दूसरी टीमों के मैचों के नतीजों से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरी टीम 16 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच सकती। आरआर के 14 पॉइंट्स और नेट रन रेट +0.083 का है। हारने का मतलब होगा कि उसे दूसरों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा।

दिल्ली कैपिटल्स के समीकरण

दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में अभी 8वें नंबर पर है और सिर्फ एक मैच बचा है। उसका ये मैैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ है। डीसी के लिए आईपीएल 2026 प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका पाने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। हालांकि, सिर्फ यह जीत काफी नहीं होगी। दिल्‍ली सबसे पहले केकेआर को बड़े अंतर से हराना होगा। फिर आरआर के एमआई से बड़े अंतर से हारने की दुआ करनी होगी। इतना ही नहीं उसे पंजाब के भी लखनऊ से हारने पर निर्भर रहना होगा। उसके लिए सबसे बड़ी समस्‍या उसका नेगेटिव नेट रन रेट -0.871 है।

पंजाब किंग्स कैसे कर सकती है क्‍वालीफाई

पंजाब किंग्‍स के अभी 13 पॉइंट्स हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत से उसके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। हालांकि, एलएसजी को अच्छे अंतर से हराने के अलावा उसे आरआर के रविवार को एमाई से हारने की दुआ करनी होगी। अगर राजस्‍थान जीत जाती है तो पंजाब की उम्‍मीदें धुल जाएंगी। वहीं, अगर पंजाब और केकेआर दोनों जीतते हैं तो नेट रन रेट काम आएगा। दोनों टीमों के अभी 13-13 पॉइंट्स हैं, लेकिन पंजाब का नेट रन रेट +0.027 है, जो केकेआर के +0.011 से ज्‍यादा है।

कोलकाता नाइट राइडर्स के समीकरण

केकेआर के नाम फिलहाल 13 पॉइंट्स हैं और उसका नेट रन रेट +0.011 है। वह अपने आखिरी मैच में डीसी से भिड़ेगी, जो एक तरह से नॉकआउट होगा। एक जीत, वह भी 14 रन या एक ओवर बाकी रहने पर, उन्हें 15 पॉइंट्स तक पहुंचा देगी। लेकिन, यह टीम के लिए आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए काफी नहीं होगा। उन्हें दिल्‍ली को हराने के अलावा आरआर के मुंबई से हारने की भी दुआ करनी होगी।

ये भी पढ़ें

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में कैसी होगी भारत की प्‍लेइंग XI, बरार समेत 2 खिलाड़ी कर सकते हैं डेब्यू
क्रिकेट
India probable playing XI for Afghanistan Test

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

22 May 2026 03:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Playoffs scenarios: 3 मैच से होगा 4 टीमों के भाग्‍य का फैसला, जानें कौन मार सकता है बाजी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

‘वैभव सूर्यवंशी की नकल करना ‘बेवकूफी’ होगी’, जानें देवदत्त पडिक्कल ने क्‍यों कही ये बात

Devdutt Padikkal on Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

LSG vs PBKS: प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने उतरेगी पंजाब किंग्स, दोनों टीमों के बीच होगी कांटे की टक्कर, पढ़ें हेड टू हेड रिकॉर्ड

PBKS vs LSG
क्रिकेट

‘दांत दिखा, थोड़ा मुस्कुरा’ तिलक वर्मा के बाद अब प्रियांश आर्य को टोकते दिखे अर्शदीप सिंह, वायरल वीडियो पर मचा बवाल

Arshdeep Singh Snapchat story Priyansh Arya, Tilak Varma Oye Andhere comment Arshdeep
क्रिकेट

‘अगर हमने यह नहीं किया तो सब खिलाफ हो जाएंगे’ लगातार 6 मैच हारने के बाद पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग का बड़ा खुलासा!

Ricky Ponting statement Punjab Kings losing streak
खेल

IPL 2026 Playoff Qualification scenarios: आखिरी मैच में हारकर भी ऐसे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी राजस्थान रॉयल्स, पढ़ें पूरा गणित

Rajasthan Royals IPL 2026 Playoff Qualification scenarios
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.