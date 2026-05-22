IPL 2026 Playoffs scenarios: आईपीएल 2026 प्लेऑफ में बची हुई एक जगह के लिए रेस तेज हो गई है, जिसमें चार टीमें मुकाबले में हैं और इनके भाग्‍य का फैसला तीन मैचों पर टिका है। राजस्थान रॉयल्स (RR) को टॉप चार में जगह बनाने की सबसे बड़ी दावेदार माना जा रहा है। क्योंकि ये अकेली ऐसी टीम हैं, जो अभी भी 16 पॉइंट तक पहुंच सकती हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पंजाब किंग्स (PBKS), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए टॉप चार में जगह बनाने का सुनहरा मौका होगा। हालांकि, इसमें नतीजों के बहुत सारे उलटफेर और कॉम्बिनेशन शामिल हैं, जिसमें हर टीम इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरी टीमों के मैचों के नतीजे कैसे आते हैं।