‘अगर हमने यह नहीं किया तो सब खिलाफ हो जाएंगे’ लगातार 6 मैच हारने के बाद पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग का बड़ा खुलासा!

भारी आलोचना और गुस्से पर पंजाब के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने मीडिया से बातचीत में करारा जवाब दिया है। पोंटिंग ने कहा कि बाहर चल रहे इस शोर का ड्रेसिंग रूम के माहौल पर कोई असर नहीं पड़ा है। पोंटिंग ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा, 'एक कोच के तौर पर मुझे मैदान के बाहर की किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सोशल मीडिया पर एक छोटी सी हेडलाइन को बहुत बड़ी कहानी बना दिया जाता है, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। खिलाड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मैच जीतने के लिए उन्हें क्या करना है।'