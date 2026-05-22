‘धोनी की परछाई से बाहर निकलो’ ऋतुराज गायकवाड़ को गाली देने वाले CSK फैंस को आर अश्विन ने दिखाया आईना

अश्विन ने सीएसके फैंस को रियालिटी चेक (वास्तविकता) देते हुए साफ कहा कि अब एमएस धोनी का जमाना नहीं रहा, इसलिए उम्मीदें भी वैसी मत रखो। अश्विन ने कहा, 'यह मान लीजिए कि चेन्नई इस बार अच्छी टीमों में से एक नहीं थी। अब समय बदल चुका है। धोनी और CSK ने पिछले 18 सालों में फैंस को ऐसी आदत डाल दी है कि हम तो हर बार जीतेंगे और प्लेऑफ में पहुंचेंगे ही, जैसे यह बहुत आसान काम हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टूर्नामेंट में 10 टीमें हैं और हर टीम कमाल का क्रिकेट खेल रही है।'

अश्विन ने आगे कहा कि चेन्नई इस बार सिर्फ उन्हीं टीमों से जीत पाई जो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थीं। टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अभी आगे बढ़ने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है।