Ruturaj Gaikwad Fined: ऋतुराज गायकवाड़ पर लगा 24 लाख का जुर्माना, CSK की पूरी प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर को भी मिली सजा

इस हार का दुख अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बीसीसीआई ने इम्पैक्ट प्लेयर सहित पूरी प्लेइंग इलेवन पर जुर्माना लगा दिया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 229 रन बनाए। 230 रनों के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 140 रन पर ही ढेर हो गई। टीम के लिए शिवम दुबे (Shivam Dube) ने 17 गेंदों में 47 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। लेकिन बाकी कोई भी बल्लेबाज पिच पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अर्विल पटेल (Urvil Patel) और सैंजू सैमसन (Sanju Samson) तो अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिसकी वजह से टीम को आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी।