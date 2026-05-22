गुजरात टाइटंस की जीत से इन 4 टीमों को हुआ फायदा, आज के मैच से क्वालीफायर 1 का समीकरण होगा साफ

वहीं, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को अपना मुकाबला जीतने के साथ-साथ यह भी उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स आखिरी मैच हार जाए। हालांकि, अगर राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अपने-अपने आखिरी मुकाबले हार जाते हैं और दिल्ली कैपिटल्स बड़े अंतर से अपना आखिरी मुकाबला जीत देती है, तो फिर दिल्ली के भी अंतिम चार में पहुंचने की गुंजाइश बनी रहेगी। लेकिन नेट रन रेट -0.871 होने की वजह से दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है।