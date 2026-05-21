MI vs RR 70th match IPL 2026: विराट कोहली, एमएस धोनी जैसे दिग्गज जो नहीं कर पाये अब वो करने जा रहे वैभव सूर्यवंशी, आखिरी मुक़ाबले में टूटेंगे ये दो बड़े रिकॉर्ड?

इसके अलावा वैभव अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने इस सीजन अबतक 579 रन बना लिए हैं। अगर वे आखिरी मैच में अर्धशतक लगा देते हैं तो यह रिकॉर्ड भी वे अपने नाम कर लेंगे। अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन यशस्वी जायसवाल के नाम हैं। जायसवाल ने आईपीएल 2023 में 625 रन बनाए थे। जायसवाल के अलावा शॉन मार्श ने साल 2008 में 616 रन बनाए थे।