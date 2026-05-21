‘स्कॉच, बीयर, मटन, 3 सिगरेट के डब्बे…; कीर्ति आज़ाद ने 1983 वर्ल्ड कप जीत की पार्टी के वायरल बिल को लेकर किया पोस्ट

इस बिल को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उस विश्व कप विजेता टीम के सदस्य किर्ति आजाद ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। वायरल बिल में दावा किया गया था कि 25 जून 1983 को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम लंदन के ग्रोसवेनर होटल में जश्न मना रही थी। बिल में मोएट शैंपेन, स्टेक डिनर, व्हिस्की, बीयर और डनहिल सिगरेट जैसी चीजें शामिल बताई गई हैं, बिल की कुल रकम 764 पाउंड बताई गई है। इसे देखकर कई लोग नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं।