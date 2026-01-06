6 जनवरी 2026,

Kapil Dev Birthday: 9031 रन, 687 विकेट और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, BCCI से भी लिया था पंगा, 67 के हुए कपिल देव

Kapil Dev Birthday special:6 जनवरी 1959 को जन्मे कपिल देव क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में 400 से अधिक विकेट लिए हैं और पांच हजार से अधिक रन बनाए हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 06, 2026

kapil dev birthday

पूर्व कप्तान कपिल देव का आज 67वां जन्म दिन है (photo- BCCI)

Happy Birthday Kapil Dev: पूर्व कप्तान कपिल देव का आज 67वां जन्म दिन है। 1959 में चंडीगढ़ में जन्मे इस दिग्गज को दुनिया के महान ऑलराउंडरों में गिना जाता है। बतौर खिलाड़ी कपिल का करियर जितना महान रहा, उतना ही रिटायरमेंट के बाद वे विवादों में रहे। खेल के साथ -साथ कपिल अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते थे। वे कभी चोटिल नहीं हुए और महज एकबार टीम से ड्रॉप हुए। कपिल ने अपनी कप्तानी में 'अंडरडॉग' भारतीय टीम को 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से पंगा भी लिया था।

वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे युवा कप्तान

छह जनवरी 1959 को जन्मे कपिल देव क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में 400 से अधिक विकेट (434 विकेट) लिए हैं और पांच हजार से अधिक रन बनाए हैं। उन्होने 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की, वह क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। उन्होंने यह उपलब्धि 24 वर्ष की आयु में प्राप्त की, इस लिहाज से वह अभी भी किसी भी टीम के लिए विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के कप्तान हैं। कपिल देव 1994 में 200 वनडे विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में रिटायर हुए और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यह रिकॉर्ड बाद में 2000 में कोर्टनी वॉल्श ने तोड़ा।

भारतीय टीम के कोच भी बने

कपिल देव ने 2023 तक वनडे में नंबर पांच या उससे नीचे बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (नाबाद 175) का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसे आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने तोड़ा। मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2023 में 201 रन बनाए थे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने सितंबर 1999 और सितंबर 2000 के बीच भारतीय राष्ट्रीय टीम को कोचिंग दी। लेकिन फिक्सिंग विवाद के चलते उन्हें कोचिंग छोड़नी पड़ी।

कपिल ने BCCI से लिया पंगा

इसके बाद कपिल ने ऐसा समय भी आया जब कपिल ने बीसीसीआई से पंगा ले लिया और उसके चलते काफी समय तक वे विवादों में रहे और इसी विवाद ने भारत की पहली और वर्ल्ड की दूसरी सबसे महंगी लीग का जन्म हुआ। 2007 में कपिल देव ने अपनी अध्यक्षता में एक फ्रेंचाईजी लीग को जन्म दिया। इसका नाम इंडियन क्रिकेट लीग (ICL) था।

