Kapil Dev Birthday: 9031 रन, 687 विकेट और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, BCCI से भी लिया था पंगा, 67 के हुए कपिल देव

छह जनवरी 1959 को जन्मे कपिल देव क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में 400 से अधिक विकेट (434 विकेट) लिए हैं और पांच हजार से अधिक रन बनाए हैं। उन्होने 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की, वह क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। उन्होंने यह उपलब्धि 24 वर्ष की आयु में प्राप्त की, इस लिहाज से वह अभी भी किसी भी टीम के लिए विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के कप्तान हैं। कपिल देव 1994 में 200 वनडे विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में रिटायर हुए और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यह रिकॉर्ड बाद में 2000 में कोर्टनी वॉल्श ने तोड़ा।