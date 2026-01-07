IPL 2026 से पहले सचिन तेंदुलकर के घर बजेगी शहनाई! तय हुई अर्जुन -सानिया की शादी की तारीख

आईपीएल करियर की बात करें तो 2021 की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था, लेकिन चोट के कारण वह उस सीजन नहीं खेल पाए। 2022 की नीलामी में फिर से एमआई ने उन्हें 30 लाख में अपने साथ जोड़ा। अर्जुन ने 2023 में आईपीएल डेब्यू किया और उस सीजन 4 मैच खेले। अगले साल उन्हें केवल एक मैच में मौका मिला। अब तक उन्होंने 5 आईपीएल मैचों में 3 विकेट लिए हैं और 13 रन बनाए हैं।