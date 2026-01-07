7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND U19 vs SA U19: फिर आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, मात्र इतनी गेंदों में जड़ डाला शतक

दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भारतीय U19 टीम अभी तीसरा वनडे मैच खेल रही है। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक लगाकर भारत को मजबूती प्रदान की। सलामी बल्लेबाज आरोन जोर्ज ने भी उनका बखूबी साथ निभाया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 07, 2026

Vaibhav Suryavanshi

वैभव सूर्यवंशी ने खेली शतकीय पारी (फोटो- ESPNcricinfo)

India U19 vs South Africa U19: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही यूथ वनडे सीरीज में भारत का दबदबा कायम है। पहले दो मुकाबले अपने नाम करने के बाद अब तीसरे मैच में भी भारत ने मजबूती से शुरुआत की है। टीम के सलामी बल्लेबाजों आरोन जॉर्ज और कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने काफी अच्छी नींव रखी। सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी तूफानी पारी में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। सूर्यवंशी ने मात्र 63 गेंदों पर शतक जड़कर भारत को एक मजबूत स्कोर की तरफ अग्रसर किया। वैभव 74 गेंदों पर 9 चौके और 10 छक्‍कों की मदद से 127 रन की धमाकेदार पारी खेलकर गेंदबाज सोनी का शिकार बने। उनके आउट होने के बाद जॉर्ज ने भी 91 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया।

अफ्रीकी गेंदबाज नजर आए बेअसर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ शुरुआत करके पहले ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। मात्र 24 गेंदों में सूर्यवंशी ने अर्द्धशतक पूरा किया। उनका साथ सलामी बल्लेबाज आरोन जोर्ज ने बखूबी निभाया और कंधे से कंधा मिलाकर तेज गति से रन बटोरे। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 227 रन की साझेदारी हुई। दक्षिण अफ्रीका ने बारी-बारी से सात गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन वे सभी इन दोनों बल्लेबाजों के सामने बेअसर नजर आए।

पिछले मुकाबले में भी जड़ा था अर्द्धशतक

वैभव सूर्यवंशी लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। पहले मैच में सस्ते में आउट होने के बाद दूसरे मैच में उन्होंने वापसी की और 24 गेंदों में 68 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस मैच में उन्हें इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी मिला था। सीरीज के पहले दोनों मुकाबले वर्षा से बाधित रहे थे, जिन्हें भारत ने डकवर्थ-लुइस नियम के तहत जीता था। सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच को भी जीतकर भारत सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगा।

ये भी पढ़ें

Vijay Hazare Trophy 2025-26: ‘एक क्रिकेटर के तौर पर यह स्वीकार करना होगा’, देवदत्त पडिक्कल ने वनडे टीम में शामिल न होने पर दिया बयान
क्रिकेट
Devdutt Padikkal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

07 Jan 2026 03:12 pm

Published on:

07 Jan 2026 02:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND U19 vs SA U19: फिर आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, मात्र इतनी गेंदों में जड़ डाला शतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ICC ने नहीं दिया कोई अल्टीमेटम, बांग्लादेश का दावा-भारत से बाहर मैच शिफ्ट करने पर बातचीत जारी

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026
क्रिकेट

मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाने का बदला क्‍या बांग्लादेश ने भारतीय एंकर से लिया? रिद्धिमा ने खुद बयां किया असली सच

Ridhima Pathak revealed truth of removed from BPL
क्रिकेट

न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में क्यों नहीं चुने गए रुतुराज गायकवाड़? उथप्पा ने दिया चौंका देने वाला तर्क

Ruturaj Gaikwad
क्रिकेट

WPL 2026 में 2 दिन बाद दहाड़ेंगी शेरनियां, यहां पढ़ें लाइव स्‍ट्रीमिंग समेत सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स

WPL 2026 Full Details
क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy 2025-26: ‘एक क्रिकेटर के तौर पर यह स्वीकार करना होगा’, देवदत्त पडिक्कल ने वनडे टीम में शामिल न होने पर दिया बयान

Devdutt Padikkal
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.