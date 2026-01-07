IND U19 vs SA U19: फिर आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, मात्र इतनी गेंदों में जड़ डाला शतक

वैभव सूर्यवंशी ने खेली शतकीय पारी (फोटो- ESPNcricinfo)
India U19 vs South Africa U19: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही यूथ वनडे सीरीज में भारत का दबदबा कायम है। पहले दो मुकाबले अपने नाम करने के बाद अब तीसरे मैच में भी भारत ने मजबूती से शुरुआत की है। टीम के सलामी बल्लेबाजों आरोन जॉर्ज और कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने काफी अच्छी नींव रखी। सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी तूफानी पारी में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। सूर्यवंशी ने मात्र 63 गेंदों पर शतक जड़कर भारत को एक मजबूत स्कोर की तरफ अग्रसर किया। वैभव 74 गेंदों पर 9 चौके और 10 छक्कों की मदद से 127 रन की धमाकेदार पारी खेलकर गेंदबाज सोनी का शिकार बने। उनके आउट होने के बाद जॉर्ज ने भी 91 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ शुरुआत करके पहले ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। मात्र 24 गेंदों में सूर्यवंशी ने अर्द्धशतक पूरा किया। उनका साथ सलामी बल्लेबाज आरोन जोर्ज ने बखूबी निभाया और कंधे से कंधा मिलाकर तेज गति से रन बटोरे। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 227 रन की साझेदारी हुई। दक्षिण अफ्रीका ने बारी-बारी से सात गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन वे सभी इन दोनों बल्लेबाजों के सामने बेअसर नजर आए।
वैभव सूर्यवंशी लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। पहले मैच में सस्ते में आउट होने के बाद दूसरे मैच में उन्होंने वापसी की और 24 गेंदों में 68 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस मैच में उन्हें इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी मिला था। सीरीज के पहले दोनों मुकाबले वर्षा से बाधित रहे थे, जिन्हें भारत ने डकवर्थ-लुइस नियम के तहत जीता था। सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच को भी जीतकर भारत सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग