IND U19 vs SA U19: फिर आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, मात्र इतनी गेंदों में जड़ डाला शतक

India U19 vs South Africa U19: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही यूथ वनडे सीरीज में भारत का दबदबा कायम है। पहले दो मुकाबले अपने नाम करने के बाद अब तीसरे मैच में भी भारत ने मजबूती से शुरुआत की है। टीम के सलामी बल्लेबाजों आरोन जॉर्ज और कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने काफी अच्छी नींव रखी। सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी तूफानी पारी में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। सूर्यवंशी ने मात्र 63 गेंदों पर शतक जड़कर भारत को एक मजबूत स्कोर की तरफ अग्रसर किया। वैभव 74 गेंदों पर 9 चौके और 10 छक्‍कों की मदद से 127 रन की धमाकेदार पारी खेलकर गेंदबाज सोनी का शिकार बने। उनके आउट होने के बाद जॉर्ज ने भी 91 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया।