अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत बनाम वेस्टइंडीज का मैच, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

IND vs WI, Super 8: Team India Semifinal Scenario: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में भारतीय टीम का खाता खुल गया। गुरुवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि दूसरी ओर प्रोटियाज टीम को इस नतीजे से फायदा हुआ है और उसने अंतिम चार का टिकट हासिल कर लिया है। अब साउथ अफ्रीका का आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा, जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब इस ग्रुप से सिर्फ एक ही टीम अंतिम चार में पहुंचेगी और वह या तो वेस्टइंडीज होगी या फिर भारत।