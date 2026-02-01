26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SL vs Pak: श्रीलंका को हराकर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल से होगा बाहर! बारिश हुई तो खेल खत्म

T20 World Cup 2026 Super 8 (SL vs Pak): टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 में पाकिस्तान का सेमीफाइनल सफर बेहद कठिन मोड़ पर आ गया है। शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ जीत जरूरी है, लेकिन यह काफी नहीं है। इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को हराना होगा और पाकिस्तान को नेट रन रेट में भी बड़ा सुधार करना होगा। बारिश हुई तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप यहीं खत्म।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 26, 2026

Sri Lanka vs Pakistan T20 world Cup 2026 Super 8

टी20 विश्व कप 2026 सुपर 8: श्रीलंका बनाम पाकिस्तान (Image: ANI)

T20 World Cup 2026 Super 8 (SL vs Pak): टी20 विश्व कप 2026 में शनिवार को पल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सुपर 8 के ग्रुप 2 का आखिरी मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला भले ही दोनों टीमों के लिए आखिरी हो, लेकिन इससे सिर्फ पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन पर असर पड़ेगा। इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है और श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान के पास अभी तक सिर्फ एक अंक है, वह भी न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से धुले मैच में मिला था। ग्रुप 2 में सेमीफाइनल की दूसरी सीट के लिए अब लड़ाई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच है, जहां न्यूजीलैंड 3 अंकों और बेहतर नेट रन रेट के साथ काफी आगे है।

ऐसे भी हो सकता है पाकिस्तान बाहर

अगर श्रीलंका पाकिस्तान को हरा देता है, तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सफर वहीं खत्म हो जाएगा और टीम सिर्फ 1 अंक के साथ सुपर 8 से ही बाहर हो जाएगी। श्रीलंका खुद पहले ही बाहर है, इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, घरेलू दर्शकों के सामने इज्जत बचाना ही उसका लक्ष्य होगा।

लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से एक और खतरा है बारिश। सुपर 8 में रिजर्व डे का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा होने के आसार कम हैं, लेकिन अगर मैच पूरी तरह धुल गया, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा और पाकिस्तान 2 अंक पर रुक जाएगा। न्यूजीलैंड के 3 अंकों के सामने यह भी नाकाफी होगा, यानी बारिश भी पाकिस्तान के लिए हार जितनी ही खतरनाक है।

न्यूजीलैंड के जीतते ही पाक होगा बाहर

पाकिस्तान का सेमीफाइनल का टिकट केवल श्रीलंका को हराने से पक्का नहीं होगा। उसे कल (27 फरवरी) कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेले जाने वाले इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच के नतीजे पर भी टकटकी लगानी होगी। अगर मिचेल सेंटनर की अगुवाई में कीवी अगर इंग्लैंड को हरा देते हैं, तो उनके 5 अंक हो जाएंगे और पाकिस्तान का सफर वहीं खत्म हो जाएगा, चाहे वह श्रीलंका को कितने भी बड़े अंतर से क्यों न हराए। पाकिस्तान की उम्मीद तभी जिंदा रहेगी जब इंग्लैंड जीते और 6 अंकों के साथ टेबल में शीर्ष पर सुपर 8 सफर खत्म करे। उस स्थिति में दूसरे स्थान के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों टीमें 3-3 अंक पर बराबर होंगी और फैसला नेट रन रेट से होगा।

इंग्लैंड जीता तो भी कन्फर्न नहीं होगी टिकट

अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है तब भी पाकिस्तान के लिए श्रीलंका पर सिर्फ जीत काफी नहीं है। जीत का अंतर तय करेगा कि वह आगे जाएगा या नहीं। पाकिस्तान का नेट रन रेट फिल्हाल -0.461 है, वहीं न्यूजीलैंड +3.050 के साथ काफी बेहतर स्तिथि में है। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों मैचों के मार्जिन का टोटल करीब 70 रन होना चाहिए। यानी अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 20 रनों से हराता है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को कम से कम 50 रनों से हराना होगा। अगर इंग्लैंड का मार्जिन 40 रनों का रहा, तो पाकिस्तान को 26 से 30 रनों की जीत चाहिए होगी। अगर इंग्लैंड बमुश्किल 10 रनों से जीता, तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 48 से 53 रनों के बड़े अंतर से रौंदना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

26 Feb 2026 07:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SL vs Pak: श्रीलंका को हराकर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल से होगा बाहर! बारिश हुई तो खेल खत्म

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने बदल दी अपनी प्लेइंग 11, सैमसन-अक्षर की वापसी, बाहर हुए ये 2 खिलाड़ी

टीम इंडिया (फोटो- IANS)
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को दी शिकस्त, टीम इंडिया के सेमीफाइनल की राह हुई आसान, जानें कैसे

SA vs WI Super 8
क्रिकेट

रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक की जमकर हुई कुटाई, एक ओवर में 36 रन लुटाकर बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

umran malik
क्रिकेट

9वें नंबर के बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की उधेड़ी बखियां, 83 पर 7 से WI को पहुंचाया 170 के पार

Romario Shepherd
क्रिकेट

रणजी ट्रॉफी का फाइनल हुआ ड्रॉ तो कौन बनेगा चैंपियन, तीसरे दिन तक बराबरी पर कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर

Ranji Trophy Final: Karnataka vs Jammu and Kashmir
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.