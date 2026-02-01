SL vs Pak: श्रीलंका को हराकर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल से होगा बाहर! बारिश हुई तो खेल खत्म

अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है तब भी पाकिस्तान के लिए श्रीलंका पर सिर्फ जीत काफी नहीं है। जीत का अंतर तय करेगा कि वह आगे जाएगा या नहीं। पाकिस्तान का नेट रन रेट फिल्हाल -0.461 है, वहीं न्यूजीलैंड +3.050 के साथ काफी बेहतर स्तिथि में है। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों मैचों के मार्जिन का टोटल करीब 70 रन होना चाहिए। यानी अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 20 रनों से हराता है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को कम से कम 50 रनों से हराना होगा। अगर इंग्लैंड का मार्जिन 40 रनों का रहा, तो पाकिस्तान को 26 से 30 रनों की जीत चाहिए होगी। अगर इंग्लैंड बमुश्किल 10 रनों से जीता, तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 48 से 53 रनों के बड़े अंतर से रौंदना होगा।