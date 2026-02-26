9वें नंबर के बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की उधेड़ी बखियां, 83 पर 7 से WI को पहुंचाया 170 के पार

South Africa vs West Indies Update: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का 47वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को यह मुकाबला जीतने के लिए 177 रन बनाने होंगे। अगर साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीत लेती है, तो भारतीय टीम के सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी, लेकिन अगर वेस्टइंडीज जीतती है, तो टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।