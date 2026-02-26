26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Aina Wazir: 7 साल की लड़की के क्रिकेट टेलेंट ने मचाया तहलका, लेकिन वीडियो बनाने वाले का अपहरण, माफी मंगवाई

Aina Wazir Viral: पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में 7 साल की ऐना वज़ीर का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हो कर सनसनी मचा रहा है, लेकिन वीडियो बनाने वाले ज़फरान वज़ीर को उग्रवादियों ने अगवा कर लिया।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 26, 2026

Viral Cricket Girl

वायरल क्रिकेट गर्ल ऐना वज़ीर। (फोटो: x/@midawar)

Aina Wazir Cricket : पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में एक सात साल की मासूम लड़की ऐना वज़ीर (Aina Wazir) ने क्रिकेट खेलते हुए कमाल का प्रदर्शन किया है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Cricket Girl) हो गया और लोगों ने उसकी प्रतिभा की खूब तारीफ की। लेकिन इस खुशी के बीच एक दुखद घटना घटी। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले स्थानीय व्यक्ति ज़फरान वज़ीर को कथित तौर पर स्थानीय उग्रवादियों ने अगवा कर लिया (Waziristan Abduction) और उन्हें जबरन माफी मांगने वाला वीडियो बनाने पर मजबूर किया। ऐना वज़ीर उत्तरी वजीरिस्तान के शीगा ज़लोखेल गांव की रहने वाली है। वीडियो में वह लड़कों के साथ आसानी से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करती हुई दिख रही (PakistanGirlCricket) है। उसका तीन साल की उम्र से ही क्रिकेट के प्रति उसका लगाव था। उसके दिवंगत पिता उमर गुल एक शिक्षक थे, जो उसे स्थानीय मैचों में ले जाते थे। ऐना ने अपनी पांच सदस्यीय टीम बनाई है, जिसकी कप्तानी वह खुद करती है और टीम तीन ट्रॉफी जीत चुकी है।

ज़लमी वुमेंस लीग में शामिल करने, क्रिकेट किट और सुविधाएं देने का ऐलान

वीडियो बनाने वाले ज़फरान वज़ीर एक स्कूल प्रिंसिपल और नागरिक पत्रकार हैं। उन्होंने यह क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे देख कर पीएसएल टीम पेशावर ज़लमी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने ऐना की प्रतिभा को सराहा। उन्होंने कहा कि ऐना जैसी प्रतिभा को सही मंच मिलना चाहिए। उन्होंने ऐना को ज़लमी वुमेंस लीग में शामिल करने, क्रिकेट किट और सुविधाएं देने का ऐलान किया। उत्तरी वजीरिस्तान के सांसद मोहसिन दावर ने भी ऐना की तस्वीर शेयर कर लिखा कि वह शहीद उमर गुल की बेटी है और उसकी हिम्मत पिता की विरासत दर्शाती है। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ उग्रवादी तत्वों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने लड़कियों का क्रिकेट खेलना इस्लामी मूल्यों और पश्तून परंपराओं के खिलाफ बताया।

वीडियो वायरल होने से लोगों को बुरा लगा (Pakistan Girl Cricket)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज़फरान वज़ीर को उनके घर से उठा लिया गया। बाद में उनके फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड हुआ, जिसमें वे माफी मांगते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि उनका इरादा ऐना की गेंदबाजी कौशल दिखाना था, लेकिन वीडियो वायरल होने से लोगों को बुरा लगा। उन्होंने इसे गलती बताया और ऐसे वीडियो न बनाने का वादा किया। वे उस समय कुछ अज्ञात लोगों के साथ थे।

परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया (Forced Apology Taliban)

यह घटना सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश का कारण बनी। पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर मारिया तूरपकाई वज़ीर (जो खुद वजीरिस्तान से हैं) उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा कि ज़फरान वज़ीर को तालिबान ने अगवा कर लिया, क्योंकि उन्होंने लड़कियों में उम्मीद जगाई। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे और वजीरिस्तान की बेटियों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्थानीय बुजुर्गों और जिरगा की कोशिशों से ज़फरान वज़ीर को छोड़ा गया और वे सुरक्षित घर लौट आए। ऐना और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए भी चिंता जताई जा रही है। कुछ जगहों पर परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है।

एक तरफ सराहा जा रहा , दूसरी तरफ दबाव बनाया जा रहा

यह घटना पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों में लड़कियों की शिक्षा, खेल और स्वतंत्रता पर अभी भी मौजूदा रूढ़िवादी सोच उजागर करती है। एक तरफ प्रतिभा को सराहा जा रहा है, दूसरी तरफ पुरानी मान्यताओं के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है। जबकि ऐसी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि हर लड़की अपने सपने जी सके। उम्मीद है कि ऐना को जरूरी सुरक्षा और समर्थन मिलेगी और वह एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएगी।

यह लड़कियों के अधिकारों पर हमला

बहरहाल, यह घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। एक छोटी बच्ची की प्रतिभा को दिखाने पर व्यक्ति को अगवा करना और माफी मंगवाना अमानवीय है। यह लड़कियों के अधिकारों पर हमला है। समाज को ऐसे रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठना होगा। ऐना जैसी बच्चियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, न कि डर। ऐना वज़ीर की प्रतिभा को देखते हुए पीएसएल और अन्य क्रिकेट संगठनों को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार को उत्तरी वजीरिस्तान में लड़कियों के खेल और शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं लागू करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर #SupportAinaWazir जैसे अभियान चलाकर जागरूकता फैलाई जा सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

पाकिस्तान की खबरें

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया

Sports News

Sports news In Hindi

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

26 Feb 2026 03:14 pm

Published on:

26 Feb 2026 03:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Aina Wazir: 7 साल की लड़की के क्रिकेट टेलेंट ने मचाया तहलका, लेकिन वीडियो बनाने वाले का अपहरण, माफी मंगवाई

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने टीम इंडिया का काम किया आसान! 60 रन पर ढेर कर दी वेस्टइंडीज की आधी टीम

SA vs WI
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे ने भी पकड़ ली भारतीय बल्लेबाज़ों की कमजोरी! किया सीक्रेट प्लान तैयार! क्या होगा उलटफेर?

T20 World Cup 2026, India vs Zimbabwe
क्रिकेट

IND vs ZIM – T20 World Cup: Phalodi Satta Bazar की बड़ी भविष्यवाणी, आज यह टीम जीतेगी मैच

IND vs ZIM match prediction for T20 World Cup super-8 match
क्रिकेट

IND vs ZIM: 11 साल बाद किस्मत फिर दे रही संजू सैमसन को बड़ा मौका, टी20 वर्ल्ड कप में बन सकते हैं टीम इंडिया के हीरो

Sanju Samson batting position
क्रिकेट

ओपनिंग में 6.8 का एवरेज, पाकिस्तान -जिम्बाब्वे से भी खराब है यह आंकड़ा, क्या सैमसन बदलेंगे टीम की किस्मत?

IND vs NED Pitch Report
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.