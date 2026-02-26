Aina Wazir: 7 साल की लड़की के क्रिकेट टेलेंट ने मचाया तहलका, लेकिन वीडियो बनाने वाले का अपहरण, माफी मंगवाई

Aina Wazir Cricket : पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में एक सात साल की मासूम लड़की ऐना वज़ीर (Aina Wazir) ने क्रिकेट खेलते हुए कमाल का प्रदर्शन किया है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Cricket Girl) हो गया और लोगों ने उसकी प्रतिभा की खूब तारीफ की। लेकिन इस खुशी के बीच एक दुखद घटना घटी। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले स्थानीय व्यक्ति ज़फरान वज़ीर को कथित तौर पर स्थानीय उग्रवादियों ने अगवा कर लिया (Waziristan Abduction) और उन्हें जबरन माफी मांगने वाला वीडियो बनाने पर मजबूर किया। ऐना वज़ीर उत्तरी वजीरिस्तान के शीगा ज़लोखेल गांव की रहने वाली है। वीडियो में वह लड़कों के साथ आसानी से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करती हुई दिख रही (PakistanGirlCricket) है। उसका तीन साल की उम्र से ही क्रिकेट के प्रति उसका लगाव था। उसके दिवंगत पिता उमर गुल एक शिक्षक थे, जो उसे स्थानीय मैचों में ले जाते थे। ऐना ने अपनी पांच सदस्यीय टीम बनाई है, जिसकी कप्तानी वह खुद करती है और टीम तीन ट्रॉफी जीत चुकी है।