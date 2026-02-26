ओपनिंग में 6.8 का एवरेज, पाकिस्तान -जिम्बाब्वे से भी खराब है यह आंकड़ा, क्या सैमसन बदलेंगे टीम की किस्मत?

चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे जैसी टीमें भी भारत से ऊपर हैं। भारतीय टीम का इतना बुरा हाल है कि पांच मैचों में चार बार ओपनिंग जोड़ी दहाई तक भी नहीं पहुंची। दो बार खाता भी नहीं खुला। यह किसी एक मैच की चूक नहीं, बल्कि लगातार दोहराया जा रहा पैटर्न है। सिर्फ एक बार भारतीय सलामी जोड़ी ने दहाई का आंकड़ा छुआ है और उस मैच में अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन ने सलामी बल्लेबाजी की थी।