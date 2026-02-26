Pakistan Semifinal scenario: श्रीलंका के बाहर होते ही न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच फंसा सेमीफ़ाइनल का पेंच, पाक के पास बड़ा मौका, समझें ताजा समीकरण

Pakistan Semifinal scenario, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 मुक़ाबले खेले जा रहे हैं। ग्रुप 2 से इंग्लैंड अपने पहले दो मुक़ाबले जीत सेमीफ़ाइनल में जगह बना चुका है। वहीं श्रीलंका पहले दोनों मुक़ाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। दूसरे सेमीफाइनलिस्ट के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में आइए देखते हैं कि कौन सी टीम कैसे सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर सकती है।