IND vs ZIM: नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए भारत को जिम्बाब्वे से इतने ओवर में जीतना होगा मैच, समझें पूरा गणित

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले सुपर 8 मुक़ाबले में भारत को 76 रन की हार का सामना करना पड़ा था। जिस वजह से टीम का नेट रन रेट -3.800 हो गया है। यही वजह है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला सिर्फ ‘करो या मरो’ वाला मैच नहीं है, बल्कि इस मैच में टीम को नेट रन रेट सुधार पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि टीम इंडिया को अपना नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए जिम्बाब्वे पर कितनी बड़ी जीत दर्ज़ करनी होगी।