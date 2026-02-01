श्रीलंका की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, न्यूजीलैंड ने 61 रनों से रौंदा

न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रनों से रौंदा
T20 World Cup: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 स्टेज में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में 61 रनों से करारी शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 रन बनाए, जबकि श्रीलंका 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 107 रन ही बना सका। इस हार के साथ श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गया, जबकि न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल की राह आसान हो गई। पाकिस्तान की सेमीफाइनल उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा।
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही—फिन एलन (30 पर आउट), टिम सीफर्ट (34 पर), ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन (डक) और डेरिल मिचेल जल्दी आउट हो गए। 84/6 पर टीम लड़खड़ा गई थी। लेकिन कप्तान मिचेल सेंटनर ने कमाल किया—26 गेंदों पर 47 रन (4 छक्के, 2 चौके) ठोके। कोल मैककॉन्ची 31* रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने 7वें विकेट पर 84 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने स्कोर को प्रतिस्पर्धी बनाया।
चेज में श्रीलंका की शुरुआत भी खराब रही। रचिन रवींद्र ने धारदार गेंदबाजी की-4 विकेट सिर्फ 27 रन देकर। माहीश थीक्षाना और अन्य स्पिनर्स ने भी दबाव बनाया। श्रीलंका कभी रन रेट नहीं उठा सका और 107/8 पर सिमट गया। कोई बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना सका।
यह मैच ग्रुप-2 में निर्णायक था। श्रीलंका को सेमीफाइनल के लिए जीत जरूरी थी, लेकिन वे 2014 के बाद फिर से सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। न्यूजीलैंड ने स्पिन-फ्रेंडली पिच पर शानदार रिकवरी दिखाई। रचिन रवींद्र को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टी20 हेड-टू-हेड में न्यूजीलैंड अब आगे निकल गया। यह जीत न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मॉमेंटम साबित होगी, जबकि श्रीलंका को घरेलू मैदान पर निराशा हाथ लगी।
