श्रीलंका की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, न्यूजीलैंड ने 61 रनों से रौंदा

T20 World Cup: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 स्टेज में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में 61 रनों से करारी शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 रन बनाए, जबकि श्रीलंका 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 107 रन ही बना सका। इस हार के साथ श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गया, जबकि न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल की राह आसान हो गई। पाकिस्तान की सेमीफाइनल उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा।