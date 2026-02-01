NZ vs SL: श्रीलंका ने फिरकी में फंसाया, मगर मैककोन्ची-सैंटनर की साझेदारी से न्यूजीलैंड का सम्मानजनक स्कोर

मैच की शुरुआत में श्रीलंका के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। पावरप्ले में ही फिन एलन (23) को तीक्ष्णा ने कॉट एंड बोल्ड कर पहला झटका दिया। उसके बाद स्पिनरों का बोलबाला रहा। महेश तीक्ष्णा, दुनिथ वेल्लालागे और दुशान हेमंथा ने मिलकर कीवी बल्लेबाजों को परेशान किया। रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और डेरिल मिशेल जैसे प्रमुख खिलाड़ी जल्दी पवेलियन लौटे, जिससे न्यूजीलैंड 12.1 ओवरों में महज 84 रनों पर 6 विकेट गंवा बैठा। स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाया और विकेटों की झड़ी लगा दी।



हालांकि, श्रीलंका को दो आसान कैच छोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा। पहला टिम सीफर्ट का, जिसे तीक्ष्णा ने शॉर्ट थर्ड मैन पर गिराया। दूसरा रवींद्र का, जो शनका के हाथ से छिटका, लेकिन अगली ही गेंद पर फिलिप्स आउट हो गए। इन गलतियों ने न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत दी, वरना स्कोर और कम हो सकता था।