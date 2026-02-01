NZ vs SL: श्रीलंका ने फिरकी में फंसाया, मगर मैककोन्ची-सैंटनर की साझेदारी से न्यूजीलैंड का सम्मानजनक स्कोर

टी20 विश्व कप 2026 सुपर 8 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड (Image: ANI)
ICC T20 World Cup 2026 Super 8: टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 168 रन बनाए। मिशेल सैंटनर की आक्रामक 47 रनों की पारी (26 गेंदें, 2 चौके, 4 छक्के) और कोल मैककॉन्ची के साथ उनकी साझेदारी ने कीवियों को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जो शुरुआत में सही साबित हुई, लेकिन डेथ ओवरों में न्यूजीलैंड ने 50 से ज्यादा रन जोड़े। महेश तीक्ष्णा ने 3 विकेट चटकाए, जबकि दुशमंथा चमीरा को 2 विकेट मिले। यह मैच ग्रुप-2 में सेमीफाइनल की दौड़ के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, जहां न्यूजीलैंड और श्रीलंका दोनों को जीत की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान की नजर भी इस मुकाबले पर टिकी है।
मैच की शुरुआत में श्रीलंका के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। पावरप्ले में ही फिन एलन (23) को तीक्ष्णा ने कॉट एंड बोल्ड कर पहला झटका दिया। उसके बाद स्पिनरों का बोलबाला रहा। महेश तीक्ष्णा, दुनिथ वेल्लालागे और दुशान हेमंथा ने मिलकर कीवी बल्लेबाजों को परेशान किया। रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और डेरिल मिशेल जैसे प्रमुख खिलाड़ी जल्दी पवेलियन लौटे, जिससे न्यूजीलैंड 12.1 ओवरों में महज 84 रनों पर 6 विकेट गंवा बैठा। स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाया और विकेटों की झड़ी लगा दी।
हालांकि, श्रीलंका को दो आसान कैच छोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा। पहला टिम सीफर्ट का, जिसे तीक्ष्णा ने शॉर्ट थर्ड मैन पर गिराया। दूसरा रवींद्र का, जो शनका के हाथ से छिटका, लेकिन अगली ही गेंद पर फिलिप्स आउट हो गए। इन गलतियों ने न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत दी, वरना स्कोर और कम हो सकता था।
जब न्यूजीलैंड की पारी डगमगाने लगी, तब कप्तान मिशेल सैंटनर और कोल मैककॉन्ची ने सातवें विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी की। दोनों ने आक्रामक अंदाज अपनाया और श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। सैंटनर ने छक्कों की बौछार की, जबकि मैककॉन्ची ने संयमित बल्लेबाजी कर साथ दिया। इस जोड़ी ने 7 विकेट गिरने के बाद 84 रनों से स्कोर को 168 तक पहुंचाया, जिसमें आखिरी 8 ओवरों में 84 रन जोड़े गए। मैककॉन्ची 31 रनों पर नाबाद रहे, जबकि सैंटनर 47 पर चमीरा की गेंद पर कैच आउट हुए। इस साझेदारी ने न सिर्फ न्यूजीलैंड को सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाया, बल्कि मैच को रोमांचक बना दिया। श्रीलंका के पेसरों डेथ ओवरों में महंगे साबित हुए।
