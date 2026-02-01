25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

NZ vs SL: श्रीलंका ने फिरकी में फंसाया, मगर मैककोन्ची-सैंटनर की साझेदारी से न्यूजीलैंड का सम्मानजनक स्कोर

ICC T20 World Cup 2026 Super 8: टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168/7 का स्कोर बनाया। श्रीलंका के स्पिनरों ने शुरुआत में कहर बरपाया, लेकिन कोल मैककॉन्ची और मिशेल सैंटनर की साझेदारी ने टीम को संभाला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 25, 2026

Sri Lanka vs New Zealand T20 World Cup 2026 Super 8

टी20 विश्व कप 2026 सुपर 8 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड (Image: ANI)

ICC T20 World Cup 2026 Super 8: टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 168 रन बनाए। मिशेल सैंटनर की आक्रामक 47 रनों की पारी (26 गेंदें, 2 चौके, 4 छक्के) और कोल मैककॉन्ची के साथ उनकी साझेदारी ने कीवियों को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जो शुरुआत में सही साबित हुई, लेकिन डेथ ओवरों में न्यूजीलैंड ने 50 से ज्यादा रन जोड़े। महेश तीक्ष्णा ने 3 विकेट चटकाए, जबकि दुशमंथा चमीरा को 2 विकेट मिले। यह मैच ग्रुप-2 में सेमीफाइनल की दौड़ के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, जहां न्यूजीलैंड और श्रीलंका दोनों को जीत की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान की नजर भी इस मुकाबले पर टिकी है।

श्रीलंका के स्पिनरों ने बरपाया कहर, 6 विकेट सिर्फ 84 रन पर गिराए

मैच की शुरुआत में श्रीलंका के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। पावरप्ले में ही फिन एलन (23) को तीक्ष्णा ने कॉट एंड बोल्ड कर पहला झटका दिया। उसके बाद स्पिनरों का बोलबाला रहा। महेश तीक्ष्णा, दुनिथ वेल्लालागे और दुशान हेमंथा ने मिलकर कीवी बल्लेबाजों को परेशान किया। रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और डेरिल मिशेल जैसे प्रमुख खिलाड़ी जल्दी पवेलियन लौटे, जिससे न्यूजीलैंड 12.1 ओवरों में महज 84 रनों पर 6 विकेट गंवा बैठा। स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाया और विकेटों की झड़ी लगा दी।

हालांकि, श्रीलंका को दो आसान कैच छोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा। पहला टिम सीफर्ट का, जिसे तीक्ष्णा ने शॉर्ट थर्ड मैन पर गिराया। दूसरा रवींद्र का, जो शनका के हाथ से छिटका, लेकिन अगली ही गेंद पर फिलिप्स आउट हो गए। इन गलतियों ने न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत दी, वरना स्कोर और कम हो सकता था।

मैककॉन्ची-सैंटनर की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को संभाला

जब न्यूजीलैंड की पारी डगमगाने लगी, तब कप्तान मिशेल सैंटनर और कोल मैककॉन्ची ने सातवें विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी की। दोनों ने आक्रामक अंदाज अपनाया और श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। सैंटनर ने छक्कों की बौछार की, जबकि मैककॉन्ची ने संयमित बल्लेबाजी कर साथ दिया। इस जोड़ी ने 7 विकेट गिरने के बाद 84 रनों से स्कोर को 168 तक पहुंचाया, जिसमें आखिरी 8 ओवरों में 84 रन जोड़े गए। मैककॉन्ची 31 रनों पर नाबाद रहे, जबकि सैंटनर 47 पर चमीरा की गेंद पर कैच आउट हुए। इस साझेदारी ने न सिर्फ न्यूजीलैंड को सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाया, बल्कि मैच को रोमांचक बना दिया। श्रीलंका के पेसरों डेथ ओवरों में महंगे साबित हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

25 Feb 2026 09:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs SL: श्रीलंका ने फिरकी में फंसाया, मगर मैककोन्ची-सैंटनर की साझेदारी से न्यूजीलैंड का सम्मानजनक स्कोर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

Rinku Singh Father Health Update: रिंकू सिंह का ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खेलना मुश्किल! पिता की हालत गंभीर, फोर्थ स्टेज कैंसर के कारण सीसीयू में भर्ती

rinku singh
क्रिकेट

Ranji Trophy Final: पुंडीर के बाद डोगरा-कन्हैया की दमदार पारी, दूसरे दिन जम्मू-कश्मीर 500 के पार

Ranji Trophy
क्रिकेट

SA vs WI: दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज के बीच कांटे की टक्कर, बेहद खतरनाक है हेड टू हेड रिकॉर्ड, देखें आंकड़े

क्रिकेट

SA vs WI: सेमीफाइनल का टिकट पक्का करने के इरादे से उतरेगी दोनों टीमें, जानिए किसकी जीत से भारत को फायदा

T20 World Cup 2026 Super 8 SA vs WI
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: रिंकू सिंह की वापसी पर बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक का बड़ा बयान, बताया कब टीम इंडिया से जुड़ेंगे?

Rinku Singh, Rinku Singh Father Health, India vs Zimbabwe Super 8, T20 World Cup 2026, Rinku Singh Return,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.