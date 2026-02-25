SA vs WI: सेमीफाइनल का टिकट पक्का करने के इरादे से उतरेगी दोनों टीमें, जानिए किसकी जीत से भारत को फायदा

West Indies vs South Africa, ICC T20 World Cup 2026 Super 8: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में 26 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ग्रुप-1 का सबसे अहम मुकाबला खेला जाएगा, जब वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने होंगी। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इस मैच में उतर रही दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजेय हैं। ग्रुप-1 की टेबल में दोनों टीमों के 2-2 एंक हैं, लेकिन वेस्टइंडीज +5.350 की नेट रन रेट (NRR) के साथ शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका +3.800 की नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत 0 अंक और -3.800 NRR की नेट रन रेट साथ तीसरे पायदान पर है। यह टक्कर न सिर्फ दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, बल्कि भारत की सेमीफाइनल उम्मीदों पर भी सीधा असर डालेगी।