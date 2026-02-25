T20 Ranking: ईशान किशन की टॉप 5 में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहने के बाद भी नंबर 1 पर है यह बल्लेबाज, देखें ताजा रैंकिंग

हैरानी की बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा है। वे टूर्नामेंट के 4 मैचों में से 3 बार डक (0 रन) पर आउट होकर पवेलियन लौटे। इकलौती पारी जिसमें उन्होंने खाता खोला, वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थी, लेकिन उसमें भी वे सिर्फ 15 रन ही बना पाए। पूरे वर्ल्ड कप में अब तक महज 15 रन बनाने के बावजूद, अभिषेक शर्मा 877 रेटिंग अंकों के साथ आईसीसी टी-20 बैटिंग रैंकिंग में अभी भी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं। उनके पुराने रिकॉर्ड्स और भारी रेटिंग पॉइंट्स ने फिलहाल उन्हें इस गद्दी से नीचे नहीं गिरने दिया है।