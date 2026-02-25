T20 Ranking: ईशान किशन की टॉप 5 में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहने के बाद भी नंबर 1 पर है यह बल्लेबाज, देखें ताजा रैंकिंग

ईशान किशन और अभिषेक शर्मा (photo - instagram/@abhisheksharma and @ishankishan23)
ICC T20 Ranking: आईसीसी की ताजा रैंकिंग ने सबको चौंका दिया है। एक तरफ जहां ईशान किशन ने लंबी छलांग लगाकर टॉप-5 में जगह बनाई है, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया का एक खिलाड़ी ऐसा है जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पूरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन फिर भी नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज है। बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की।
हैरानी की बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा है। वे टूर्नामेंट के 4 मैचों में से 3 बार डक (0 रन) पर आउट होकर पवेलियन लौटे। इकलौती पारी जिसमें उन्होंने खाता खोला, वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थी, लेकिन उसमें भी वे सिर्फ 15 रन ही बना पाए। पूरे वर्ल्ड कप में अब तक महज 15 रन बनाने के बावजूद, अभिषेक शर्मा 877 रेटिंग अंकों के साथ आईसीसी टी-20 बैटिंग रैंकिंग में अभी भी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं। उनके पुराने रिकॉर्ड्स और भारी रेटिंग पॉइंट्स ने फिलहाल उन्हें इस गद्दी से नीचे नहीं गिरने दिया है।
ईशान किशन रैंकिंग में नंबर 8 से सीधे नंबर 5 पर आ गए हैं। उन्होंने टीम इंडिया के ही दो बड़े खिलाड़ियों, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को पीछे छोड़ दिया है। ईशान अब 742 रेटिंग अंकों के साथ पांचवें स्थान पर काबिज हैं।
|रैंक
|देश
|खिलाड़ी का नाम
|रेटिंग
|01
|भारत
|अभिषेक शर्मा
|877
|02
|इंग्लैंड
|फिल साल्ट
|815
|03
|पाकिस्तान
|साहिबज़ादा फरहान
|810
|04
|श्रीलंका
|पथुम निसंका
|789
|05
|भारत
|ईशान किशन
|742
|06
|भारत
|सूर्यकुमार यादव
|740
|07
|भारत
|तिलक वर्मा
|730
|08
|इंग्लैंड
|जोस बटलर
|725
|09
|दक्षिण अफ्रीका
|डेवाल्ड ब्रेविस
|724
|10
|न्यूजीलैंड
|टिम सेफर्ट
|715
रैंकिंग में पहले पायदान पर अभी भी भारत के अभिषेक शर्मा का कब्जा है, जिनके 877 अंक हैं। इंग्लैंड के फिल साल्ट दूसरे और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। सूर्यकुमार यादव अब 740 अंकों के साथ छठे और तिलक वर्मा 730 अंकों के साथ सातवें स्थान पर आ गए हैं।
सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी भारतीय खिलाड़ी टॉप पर हैं। वरुण चक्रवर्ती 790 अंकों के साथ टी-20 बॉलिंग रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं। वहीं, अफगानिस्तान के राशिद खान दूसरे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के कार्बिन बॉश ने भी कमाल किया है और 21 पायदान की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया है।
