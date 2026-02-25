रणजी ट्रॉफी फाइनल में बीच मैदान मारपीट! J&K के कप्तान के हेडबट मारने से मच गई अफरा-तफरी, केएल राहुल भी कूदे लड़ाई में

बात बढ़ती गई और अंपायरों को बीच-बचाव करना पड़ा। ओवर के तुरंत बाद डोगरा ने माफी मांगी, लेकिन अनीश को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद पास में फील्डिंग कर रहे मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने डोगरा को जमकर गालियां दीं और लगातार उन पर चिल्लाते रहे। बता दें कि इससे पहले, पहले दिन विजयकुमार की एक उछलती हुई बाउंसर डोगरा के ग्लव पर लगी थी, जिससे उन्हें पहले दिन 48 गेंदों पर 9 रन बनाकर रिटायर हर्ट होना पड़ा। फिलहाल डोगरा अर्धशतक बनाकर खेल रहे हैं।