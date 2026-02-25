जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को दी चेतावनी, बोले- ये बदलाव नहीं किया तो बाहर होना तय

Ravi Shastri warns Team India: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के सुपर-8 में भारत को मिली करारी हार ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। लेकिन, पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना ​​है कि यह झटका वह 'बदलाव' हो सकता है, जिसकी खिताब की दावेदार टीम इंडिया को बहुत जरूरत थी, बशर्ते वे इसका तुरंत जवाब दें। जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 के महत्‍वपूर्ण मैच से पहले शास्त्री ने चेतावनी दी कि एक और चूक भारत को टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है।