क्रिकेट

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को दी चेतावनी, बोले- ये बदलाव नहीं किया तो बाहर होना तय

Ravi Shastri warns Team India: पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने चेतावनी दी कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की उम्मीदों को बचाने के लिए तेजी से काम करना होगा। उन्‍होंने कहा कि आप लगातार 12 मैच जीतते हैं तो एक दिन खराब भी होगा। मुझे खुशी है कि यह जल्दी आ गया। यह शायद वह बदलाव लेकर आ सकता है, जिसकी भारत को जरूरत थी।

भारत

image

lokesh verma

Feb 25, 2026

Ravi Shastri warns Team India

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Ravi Shastri warns Team India: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के सुपर-8 में भारत को मिली करारी हार ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। लेकिन, पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना ​​है कि यह झटका वह 'बदलाव' हो सकता है, जिसकी खिताब की दावेदार टीम इंडिया को बहुत जरूरत थी, बशर्ते वे इसका तुरंत जवाब दें। जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 के महत्‍वपूर्ण मैच से पहले शास्त्री ने चेतावनी दी कि एक और चूक भारत को टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है।

'मुझे खुशी है कि यह दिन जल्दी आ गया'

रवि शास्त्री ने कहा कि आप लगातार 12 मैच जीतते हैं तो एक दिन खराब भी होगा। मुझे खुशी है कि यह दिन जल्दी आ गया। यह शायद वह बदलाव हो सकता है जिसकी भारत को जरूरत थी। इससे उन्हें आगे टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है।

'जल्दी सीखना और एडजस्ट करना होगा'

भारत की 76 रन की हार ने एक जबरदस्त अभियान को खत्म कर दिया और उनके पास अब गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। शास्त्री ने साफ किया कि टीम को जल्दी सीखना और एडजस्ट करना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने पिछले अनुभव से सीखा होगा कि वे चीजों को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि इस सुपर-8 में अगर आप एक और मैच हार जाते हैं तो आप सच में खुद पर बहुत ज्‍यादा दबाव डाल रहे हैं।

अक्षर पटेल की तुरंत वापसी की मांग

शास्त्री ने जोर देकर कहा कि भारत को तुरंत अपने बॉलिंग ऑप्शन को मजबूत करना चाहिए और उन्होंने उप-कप्तान अक्षर पटेल की तुरंत वापसी की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें उसे वापस लाना होगा। आपको उस अनुभव की जरूरत है। मैं कहूंगा कि अक्षर और सुंदर दोनों को खिलाओ। खुद को वह एक्स्ट्रा ऑप्शन दो। क्योंकि किसी भी दिन, आपके पास एक बॉलर जरूर होगा, जिसका दिन खराब होगा।

बैटिंग की गहराई को लेकर चिंताओं को भी किया खारिज

उन्होंने अक्षर के वापस आने पर बैटिंग की गहराई को लेकर चिंताओं को भी खारिज कर दिया। शास्त्री ने कहा कि अगर आठ बल्‍लेबाज टी20 क्रिकेट में काम नहीं कर सकते तो कुछ गड़बड़ है, खासकर उस तरह की फायरपावर के साथ। आप जहां चूक रहे हैं, वह यह है कि आप खुद को एक बॉलर का एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जो मुझे लगता है कि जरूरी है।

