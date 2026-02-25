25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होता देख लाइव टीवी पर आपस में भिड़े पाकिस्तानी दिग्गज सकलैन और हफीज

Mohammad Hafeez and Saqlain Mushtaq clash: पाकिस्तान अब टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से बाहर होने की कगार पर है। इसी को लेकर एक लाइव टीवी शो में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज और सकलैन मुश्ताक के बीच काफी नोकझोंक हो गई और ये दोनों दिग्‍गज मोहम्मद नवाज की प्लेइंग इलेवन में भूमिका को लेकर भिड़ गए।

lokesh verma

Feb 25, 2026

Mohammad Hafeez and Saqlain Mushtaq clash: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया है। हैरी ब्रूक के तूफानी शतक दम पर इंग्लैंड ने मंगलवार को पल्लेकेले में पाकिस्‍तान को दो विकेट से शिकस्‍त दी। इससे पहले कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका पिछला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। अब दो सुपर 8 मैचों में सिर्फ एक अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्‍थान पर है। ऐसे में वह आखिरी मैच में श्रीलंका को हराने के बाद भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा। उसे ग्रुप के अन्‍य मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा।

लाइव टीवी शो पर भिड़े हफीज और सकलैन

पाकिस्तान को बाहर होता देख पूर्व दिग्‍गज क्रिकेटर मोहम्मद हफीज और सकलैन मुश्ताक एक लाइव टीवी शो में एक-दूसरे से भिड़ गए। दरअसल, पाकिस्तान ने दो स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्‍मद नवाज और शादाब खान को मैदान में उतारा, जिन्होंने मिलकर 57 रन दिए और दो विकेट लिए, ये दोनों नवाज ने लिए। लेकिन, दोनों ने सिर्फ तीन-तीन ओवर ही फेंके, जिससे सवाल उठे कि क्या उन पर बॉल से असली मैच-विनर के तौर पर भरोसा किया जा रहा है।

हफीज ने नवाज को खिलाने पर उठाए सवाल

पाकिस्तानी शो टैपमैड पर बात करते हुए सकलैन ऑलराउंडर्स पर अपने विचार रख रहे थे, तभी हफीज ने नवाज के बारे में एक तीखा सवाल पूछकर उन्हें टोक दिया। इसके बाद काफी गरमा-गरम बहस हुई, जिसमें हफीज ने कहा कि अगर नवाज पर एक बॉलर के तौर पर अपनी मुख्य भूमिका निभाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता तो उन्हें प्‍लेइंग इलेवन में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए।

हफीज और सकलैन के बीच बहस के मुख्‍य अंश

हफीज: क्या वह बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर?

सकलैन: वह दोनों में से थोड़ा-थोड़ा है। आप उसके बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते।

हफीज: उसकी पहली पसंद क्या है?

सकलैन: मुझे लगता है कि वह बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बराबर अच्छा है।

हफीज: ...तो फिर उसे नंबर-5 पर क्यों नहीं इस्तेमाल करते?

सकलैन: वह कर रहा है। असल में जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ था तो मैंने उसे नंबर 5 पर बैटिंग करने को कहा था। उसमें पोटेंशियल है।

हफीज: ...तो, वह एक बैट्समैन है, जो बॉलिंग कर सकता है? उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है?

सकलैन: अगर वह आपको बैट और बॉल दोनों से मैच जिता सकता है तो इसका मतलब है कि आप उतने ही अच्छे हैं।

हफीज: मैंने पाकिस्तान के लिए एक ऑल-राउंडर के तौर पर खेला है। मेरा मेन काम बैटिंग था। नवाज के लिए, यह बॉलिंग है। बॉलिंग के लिए भी यही है और अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो हम उसे नहीं चाहते।

इंग्‍लैंड के खिलाफ आया नवाज का बेस्‍ट

बता दें कि मोहम्‍मद नवाज ने इस वर्ल्ड कप की पांच पारियों में 7.5 के इकॉनमी रेट से छह विकेट ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ इंग्‍लैंड के खिलाफ ही आया, जब उन्‍होंने तीन ओवर में 26 रन देकर दो विकेट लिए और ये दोनों विकेट इंग्लैंड के चेज के सेकंड लास्ट ओवर में आए। जब इंग्‍लैंड को 12 गेंदों पर 6 रन की दरकार थी तो पाकिस्‍तान को चार विकेट चाहिए थे। नवाज ने सेकंड लास्‍ट ओवर में दो रन खर्चते हुए दो रन दिए, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर सलमान मिर्जा को चौका लगाकर इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित कर दी।

