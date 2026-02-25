पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होता देख लाइव टीवी पर आपस में भिड़े पाकिस्तानी दिग्गज सकलैन और हफीज

बता दें कि मोहम्‍मद नवाज ने इस वर्ल्ड कप की पांच पारियों में 7.5 के इकॉनमी रेट से छह विकेट ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ इंग्‍लैंड के खिलाफ ही आया, जब उन्‍होंने तीन ओवर में 26 रन देकर दो विकेट लिए और ये दोनों विकेट इंग्लैंड के चेज के सेकंड लास्ट ओवर में आए। जब इंग्‍लैंड को 12 गेंदों पर 6 रन की दरकार थी तो पाकिस्‍तान को चार विकेट चाहिए थे। नवाज ने सेकंड लास्‍ट ओवर में दो रन खर्चते हुए दो रन दिए, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर सलमान मिर्जा को चौका लगाकर इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित कर दी।