टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने पर फूले नहीं समा रहे इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का बड़ा बयान

Eng vs Pak Match Highlights: इंग्‍लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में लगातार दो जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मंगलवार को पल्लेकेले में पाकिस्तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 164 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे। इसके जवाब में इंग्लिशन टीम ने कप्तान हैरी ब्रूक की तूफानी शतकीय पारी के दम लक्ष्य को 8 विकेट गंवाकर पांच गेंद शेष रहते हासिल करते हुए दो विकेट से जीत दर्ज की। सबसे पहले सेमीफाइनल का टिकट पाकर ब्रूक बेहद खुश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए कोच ब्रेंडन मैकुलम ने उन्‍हें प्रमोट करने का खास प्‍लान बनाया था, जो सफल रहा।