बाबर ने फिर कटाई नाक! साहिबजादा-शाबाद की बदौलत पाकिस्तान ने खड़ा किया चुनौतीपूर्ण लक्ष्य

इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ने पारी की शुरुआत की। अयूब एक बार फिर बल्ले से निराश करते हुए पवेलियन लौटे और 7 गेंदों में सिर्फ 7 रन बना सके। इसके बाद सलमान आगा भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। फरहान को बाबर आज़म का साथ मिला, लेकिन बाबर ने काफी धीमी गति से बल्लेबाजी की। 11वें ओवर में बाबर 25 रन बनाकर आउट हो गए, उन्होंने सिर्फ दो चौके लगाए। इसके बाद 16वें ओवर में साहिबजादा फरहान (45 गेंद, 63 रन) पवेलियन लौटे, जिन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए।