ENG vs PAK: इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर सलमान आगा ने भरी हुंकार, बताई अपनी सबसे बड़ी ताकत

टॉस जीतने के बाद सलमान आगा ने कहा, "हम पहले बैटिंग करेंगे। पिच अच्छी लग रही है और हम अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं और फिर उसे डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। यह पल्लेकल में टूर्नामेंट का हमारा पहला गेम है, लेकिन हम अपना ज़्यादातर क्रिकेट कोलंबो में खेल रहे हैं। आप कहीं भी जाएं, कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करना ज़रूरी है, और कुछ दिन पहले वापस आने के बाद हमें यह जल्दी करना पड़ा। इसके बावजूद, पूरे श्रीलंका में कंडीशन आम तौर पर एक जैसी होती हैं, इसलिए हम जानते हैं कि आज क्या उम्मीद करनी है। बारिश से रद्द हुए गेम से, फहीम बाहर हो गए और शाहीन टीम में वापस आ गए। हमारे पास एक मज़बूत स्पिन अटैक है, लेकिन हमारी फास्ट बॉलिंग भी उतनी ही अच्छी है। सिचुएशन के हिसाब से, मैं कोई भी रास्ता चुन सकता हूं। कैप्तान के तौर पर यह मेरा पहला ICC टूर्नामेंट है, यह ज़ाहिर तौर पर एक ज़िम्मेदारी है"