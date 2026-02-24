हार के बाद बल्लेबाजों को स्मृति मंधाना ने ठहराया दोषी, विकेट को लेकर भी कही ये बात

हालांकि, उपकप्तान ने माना कि टीम का बैटिंग ऑर्डर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे पूरी तरह से फेल रहा। उन्होंने कहा कि एक बैटिंग यूनिट के तौर पर हमें एकसाथ आकर अच्छा टोटल स्कोरबोर्ड पर लगाना होगा। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम सिर्फ 214 रन बनाकर सिमट गई। मेहमान टीम की तरफ से स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक 58 रन बनाए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 84 गेंदों का सामना करते हुए 53 रनों का योगदान दिया। काश्वी गौतम ने 43, जबकि ऋचा घोष ने 23 रन बनाए।