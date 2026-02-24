0 ट्रॉफी और 4 बार सेमीफाइनल में चूकने का दर्द; क्या इस बार इतिहास रचेगी विमेंस भारतीय टीम? नोट करें पूरा शेड्यूल

ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया ने अब तक कितनी बार यह वर्ल्ड कप जीता है, तो आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम ने अभी तक एक बार भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। अब तक हुए टूर्नामेंट्स में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया (6 बार), इंग्लैंड (1 बार), वेस्टइंडीज (1 बार) और न्यूजीलैंड (1 बार) ही चैंपियन बन पाई हैं। यहां जानें टीम इंडिया के अब तक के प्रदर्शन का पूरा हाल।