24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

0 ट्रॉफी और 4 बार सेमीफाइनल में चूकने का दर्द; क्या इस बार इतिहास रचेगी विमेंस भारतीय टीम? नोट करें पूरा शेड्यूल

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बिगुल बज चुका है! 14 जून को होगा भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। जानिए अब तक के वर्ल्ड कप में कैसा रहा है टीम इंडिया का सफर और क्या है 2026 का पूरा शेड्यूल...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 24, 2026

Indian Women's Cricket Team: Records and T20 World Cup Schedule. (photo - espncricinfo)

ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया ने अब तक कितनी बार यह वर्ल्ड कप जीता है, तो आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम ने अभी तक एक बार भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। अब तक हुए टूर्नामेंट्स में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया (6 बार), इंग्लैंड (1 बार), वेस्टइंडीज (1 बार) और न्यूजीलैंड (1 बार) ही चैंपियन बन पाई हैं। यहां जानें टीम इंडिया के अब तक के प्रदर्शन का पूरा हाल।

शुरुआत रही अच्छी (2009 और 2010)

साल 2009 में जब पहला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, तब दिग्गज झूलन गोस्वामी टीम की कप्तान थीं। भारत ने शानदार खेल दिखाया और सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हो गया। अगले साल 2010 में भी कहानी वही रही, टीम सेमीफाइनल तक पहुंची मगर इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत का सपना तोड़ दिया।

खराब रहा ये दौर (2012 से 2016)

अगले तीन वर्ल्ड कप भारत के लिए किसी बुरे सपने जैसे थे। 2012 जो श्रीलंका में हुआ , 2014 बांग्लादेश में और 2016 में भारत में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से आगे भी नहीं बढ़ पाई। 2016 में घरेलू मैदान पर भी फैंस को काफी निराशा हाथ लगी थी।

अच्छी वापसी फिर भी दिल टूटा (2018)

2018 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की। ग्रुप स्टेज में भारत एक भी मैच नहीं हारा और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को भी पटखनी दी। लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 4 रन की हार ने एक बार फिर करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया।

सबसे यादगार परफॉरमेंस: 2020 का फाइनल

ऑस्ट्रेलिया में हुआ 2020 का वर्ल्ड कप भारत के लिए सबसे बेहतरीन रहा। भारत ने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को हराकर टॉप किया। सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से धुल गया, लेकिन ग्रुप में टॉप पर रहने की वजह से भारत पहली बार फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में मेलबर्न के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम दबाव नहीं झेल पाई और 85 रनों से हारकर चैंपियन बनने से चूक गई।

सेमी फाइनल में चुके (2023 और 2024)

साउथ अफ्रीका में हुआ 2023 के वर्ल्ड कप में भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और भारत एक बार फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर बाहर हो गया। वहीं 2024 (UAE) में न्यूजीलैंड चैंपियन बनी, जहां भारत का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026: भारतीय टीम का शेड्यूल

तारीख और दिनमुकाबलामैदानसमय (भारतीय समयानुसार)
14 जून, रविवारभारत बनाम पाकिस्तानएजबेस्टनरात 8:00 बजे
17 जून, बुधवारभारत बनाम नीदरलैंड्सहेडिंग्लेरात 8:00 बजे
21 जून, रविवारभारत बनाम साउथ अफ्रीकाओल्ड ट्रैफर्डरात 8:00 बजे
25 जून, गुरुवारभारत बनाम बांग्लादेशओल्ड ट्रैफर्डरात 8:00 बजे
28 जून, रविवारभारत बनाम ऑस्ट्रेलियालॉर्ड्सरात 8:00 बजे

इस बार टीम इंडिया से आस

भारतीय टीम ने कई बार दिखाया है कि वह दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, लेकिन नॉकआउट मैचों (सेमीफाइनल और फाइनल) में हारना टीम की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। इस 2026 टी20 वर्ल्ड कप में फैंस को उम्मीद होगी कि टीम इंडिया आखिरकार अपनी पहली ट्रॉफी उठाएगी।

ये भी पढ़ें

आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब होगी भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

24 Feb 2026 04:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 0 ट्रॉफी और 4 बार सेमीफाइनल में चूकने का दर्द; क्या इस बार इतिहास रचेगी विमेंस भारतीय टीम? नोट करें पूरा शेड्यूल

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

हार के बाद बल्लेबाजों को स्मृति मंधाना ने ठहराया दोषी, विकेट को लेकर भी कही ये बात

Smriti Mandhan
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप इतिहास की कहानी बदलना चाहेगी पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड को नहीं हरा पाई आज तक

मोहम्मद नवाज और सलमान आगा
क्रिकेट

1-2 नहीं, 3 बार भारतीय टीम हारकर भी जीत चुकी है वर्ल्डकप, इस रिकॉर्ड ने जगाई उम्मीद

India lost a match in 3 out of 4 World Cups won
क्रिकेट

आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब होगी भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत

ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule
क्रिकेट

जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़े फेरबदल के साथ उतरेगा भारत, गभीर के 'चहेते' समेत इन 3 का कटेगा पत्ता!

Ind vs Zim Playing XI Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.