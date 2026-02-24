ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule: आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है। इस मेगा इवेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका पहला मुकाबला 12 जून को मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा। ये महिला टी20 विश्‍व कप का 10वां एडिशन है, जिसमें 12 टीमें टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। इन टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-1 में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स हैं, जबकि ग्रुप-2 में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को रखा गया है।