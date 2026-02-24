24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब होगी भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत

ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule: विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। पहला मुकाबला 12 जून को मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा और फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 24, 2026

ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule

ICC Womens T20 World Cup 2026 (Photo- IANS)

ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule: आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है। इस मेगा इवेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका पहला मुकाबला 12 जून को मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा। ये महिला टी20 विश्‍व कप का 10वां एडिशन है, जिसमें 12 टीमें टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। इन टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-1 में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स हैं, जबकि ग्रुप-2 में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को रखा गया है।

टूर्नामेंट में पहली बार होगी इंग्‍लैंड और स्‍कॉटलैंड की भिड़ंत

मेजबान इंग्लैंड 12 जून को टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा, जबकि आयरलैंड और स्कॉटलैंड 13 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड में एक ऑल-यूरोपियन मुकाबले में एक-दूसरे के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेंगे। जब इंग्लैंड 20 जून को हेडिंग्ले में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा, तो यह पहली बार होगा, जब ये दोनों टीमें इंग्लिश टर्फ पर किसी आईसीसी इवेंट में आमने-सामने होंगी।

भारत की पहली भिड़ंत ही पाकिस्‍तान से

बता दें कि महिला टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारत और पाकिस्‍तान को ग्रुप-1 में रखा गया। भारत का पहला मुकाबला ग्रुप चरण में 14 जून को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से एजबेस्‍टन में होगा। इसके बाद 17 जून को हेम्‍पशायर में नीदरलैंड्स से भिड़ंत होगी। फिर 21 जून को साउथ अफ्रीका से और 25 जून को बांग्‍लादेश से मुकाबला होगा। ग्रुप चरण में भारत का आखिरी मैच 28 जून को ऑस्‍ट्रेलिया से लॉडर्स में होगा।


आईसीसी के सीईओ का बयान

आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा कि आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी होना, इस ग्लोबल प्रीमियर स्पोर्टिंग इवेंट से पहले एक अहम पड़ाव है। यह इवेंट आईसीसी के महिला क्रिकेट में लगातार इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, जिसमें ज्‍यादा भागीदारी और हाई-परफॉर्मेंस के तरीके, इवेंट और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, टूर्नामेंट प्राइज मनी, मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियल पार्टनरशिप शामिल हैं।

भारत में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का दिया उदाहरण

उन्‍होंने आगे कहा कि भारत में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ने इस खेल को और भी ज्‍यादा फायदा पहुंचाया है, जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े, लोगों की सोच को बढ़ाया और कम्युनिटी को प्रेरित किया। हमारा मकसद जून-जुलाई में होने वाले इवेंट में भी इसी रफ्तार को बनाए रखना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

24 Feb 2026 02:35 pm

Published on:

24 Feb 2026 02:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब होगी भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़े फेरबदल के साथ उतरेगा भारत, गभीर के 'चहेते' समेत इन 3 का कटेगा पत्ता!

Ind vs Zim Playing XI Prediction
क्रिकेट

‘क्या ही कर रहे हैं गौतम गंभीर?’: भारत की हार के बाद इस पूर्व दिग्गज का गंभीर पर फूटा गुस्सा

Gautam Gambhir Coach India, Krishnamachari Srikkanth on Gautam Gambhir, India vs South Africa T20 World Cup 2026,
क्रिकेट

वेस्टइंडीज की जीत के बाद अब भारत इन 3 समीकरण से पहुंच सकता है सेमीफाइनल में, इस प्‍लस पॉइंट से आसान होगी राह

India Semi final Qualification Scenarios
क्रिकेट

22 साल बाद कबूली अपनी गलती: अंपायर स्टीव बकनर ने सचिन तेंदुलकर को गलत आउट देने पर तोड़ी चुप्पी

Steve Bucknor Sachin Tendulkar, Sachin Tendulkar Wrong Out, Steve Bucknor Confession, Brisbane Test 2003 Sachin LBW,
क्रिकेट

WI vs ZIM: छक्कों की ऐसी बारिश कि सालों पुराने रिकॉर्ड्स बह गए; बना टी20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा ‘रिकॉर्ड’

T20 World Cup 2026, WI vs ZIM Highlights, Most Sixes in T20 World Cup Match, Shimron Hetmyer 7 Sixes
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.