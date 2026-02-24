India Semi final Qualification Scenarios: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के अपने पहले सुपर-8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के हाथों 76 रन से बुरी तरह हारने के बाद टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के साथ ग्रुप-1 में शामिल भारत टूर्नामेंट के दूसरे चरण की शुरुआत में ही मुश्किल में पड़ गया है। जबकि कैरेबियाई और प्रोटियाज टीम ने अपने-अपने मैच जीतकर नॉकआउट की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाया है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय टीम कैसे सेमीफाइनल में जगह बना सकती है? उसके अगले दौर में पहुंचने के तीन अब समीकरण हैं, जिसके लिए उसे अन्‍य टीमों के मैचों पर निर्भर रहना होगा। आइये एक नजर इन तीनों समीकरण पर डालते हैं।