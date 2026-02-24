सुपर 8 स्टेज में हर टीम 3 मैच खेलती है, जिसमें वह अपने ग्रुप की हर दूसरी टीम से एक बार मुकाबला करती है। टीमों को कुल पॉइंट्स के हिसाब से रैंक किया जाता है और अगर दो या ज़्यादा टीमें टाई होती हैं, तो नेट रन रेट को टाईब्रेकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाती है। जहां ग्रुप-1 की टॉपर और ग्रुप-2 दूसरे नंबर की टीम और ग्रुप-1 की दूसरे नंबर और ग्रुप-2 की शीर्ष टीमों के बीच मुकाबले खेले जाते हैं और सेमीफाइनल जीतने वाली टीमों के बीच खिताबी मुकाबला होता है।