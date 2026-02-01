वेस्टइंडीज की बड़ी जीत से टीम इंडिया को हुआ नुकसान, टूट सकता है सेमीफाइनल का सपना

ICC Men’s T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 ग्रुप-1 का दूसरा मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। जिस तरह का प्रदर्शन जिम्बाब्वे ने ग्रुप स्टेज में किया था, वह इस मुकाबले में नजर ही नहीं आया और वेस्टइंडीज के सामने टीम पूरी तरह घुटने टेकती दिखाई दी। वेस्टइंडीज ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 254 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 147 रनों पर ही ढेर हो गई है। इस प्रकार से वेस्टइंडीज ने 107 रनों से जीत दर्ज की है। दोनों टीमों का यह सुपर-8 में पहला मुकाबला है।