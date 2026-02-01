वेस्टइंडीज की जीत से प्वाइंट्स टेबल में टीम इंडिया को फायदा, साउथ अफ्रीका को हुआ नुकसान

जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.4 ओवर में सिर्फ 147 रन पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज इस धमाकेदार 107 रन से जीत के साथ सुपर 8 ग्रुप-1 में पहले स्थान पर पहुंच गई है और उसने साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम के खिलाफ 76 रन से जीत हासिल की थी और उसका नेट रन रेट +3.80 है। हालांकि वेस्टइंडीज का नेट रन रेट अब +5.350 हो गया है, जिसकी बदौलत वह अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी ओर नेट रन रेट के मामले में जिम्बाब्वे (-5.350) भारतीय टीम (-3.800) से भी पीछे चला गया है। यही वजह है कि भारतीय टीम अब अंक तालिका में चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर आ गई है।