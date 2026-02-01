टूटते-टूटते बचा 2007 T20 वर्ल्डकप में बना ये रिकॉर्ड, इतिहास रचने से 7 रन दूर रह गई वेस्टइंडीज

दो-बार की चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम जब वानखेड़े के मैदान पर उतरी तो लगा जैसे कैरेबियाई समंदर की लहरें खुद मुंबई तक चली आई हों। पावरप्ले में ब्रैंडन किंग और शाई होप दोनों सस्ते में लौट गए और वेस्टइंडीज का स्कोर 6 ओवरों के बाद 55/2 था। लेकिन क्रीज पर शिमरोन हेटमायर ने जैसे ही कदम रखा, मानो पूरा माहौल ही बदल गया। उन्होंने महज 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 वर्ल्डकप इतिहास में वेस्टइंडीज की ओर से किसी बल्लेबाज की सबसे तेज फिफ्टी है।