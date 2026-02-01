एक ही मैच में वेस्टइंडीज ने तोड़ डाले इंग्लैंड के 2 बड़े रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ उड़ाए 19 छक्के

West Indies vs Zimbabwe T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा स्कोर वेस्टइंडीज ने खड़ा कर दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 6 विकेट खोकर 20 ओवर में 254 रन बनाए। इस दौरान उसने एक ही मैच में इंग्लैंड के दो बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में इंग्लैंड के 230 रन के स्कोर को तोड़ दिया, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था। इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में चार बार 200 या उससे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई है। इंग्लैंड और श्रीलंका तीन-तीन बार यह कारनामा कर चुकी हैं।