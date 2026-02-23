जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराकर भी सेमीफाइनल से बाहर हो सकती है टीम इंडिया, जानें कैसे

Team India in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 2024 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को चारों खाने चित कर दिया। इस हार के बाद सुपर 8 की अंक तालिका में भारतीय टीम अपने ग्रुप में आखिरी स्थान पर पहुंच गई है, साथ ही नेट रनरेट में भी उसे भारी नुकसान हुआ है। और ये नुकसान इतनी तगड़ा है कि टीम इंडिया अगले दोनों मुकाबले जीतकर भी सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो सकती है।