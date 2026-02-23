सुपर 8 में आज जिम्बाब्वे-वेस्टइंडीज की भिड़ंत, इन खिलाड़ियों पर रहेगी दुनिया की नजर

वेस्टइंडीज ने ग्रुप सी में चारों मैच जीते और ग्रुप टॉपर के रूप में सुपर 8 में प्रवेश किया। सबसे बड़ा उलटफेर उन्होंने 11 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े में किया, जहां उन्होंने इंग्लैंड को 30 रन से रौंदा। इंग्लैंड ने पहले फील्डिंग का फैसला किया था, लेकिन वेस्टइंडीज ने 196/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की पारी 19 ओवर में 166 रन पर सिमट गई थी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी मोटी और चेज की स्पिन के सामने पूरी तरह बिखर गई।



जिम्बाब्वे की कहानी और भी रोचक है। 2024 टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई न कर पाने वाली इस टीम ने 13 फरवरी को कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से पटखनी देकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर किया। मुजारबानी और ब्रैड इवान्स ने पावरप्ले में ही ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया था और 4 विकेट महज 29 रन पर गिरा दिए थे। बेनेट के 64 रन और रजा की आक्रामक 25 रन की पारी ने जिम्बाब्वे को 169/2 तक पहुंचाया था। 2007 के बाद टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह उनकी दूसरी जीत है। इसके बाद ओमान के खिलाफ जीत दर्ज की, फिर श्रीलंका को छह विकेट से हराकर वे ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए सुपर 8 में पहुंचे हैं। यह पहली बार है जब जिम्बाब्वे इस मंच तक पहुंचा है।​​​​​​​​​​​​​​​​